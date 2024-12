Gustavo Rodriguez, come sta il papà di Belen e Cecilia dopo l'incidente e il ricovero?

La moglie Veronica aggiorna in merito alla salute di Gustavo Rodriguez: il papà di Belen e Cecilia è in ospedale con gravi ustioni per essere rimasto coinvolto nell'incendio di un capannone.

La notizia dell'incidente - un incendio in un capannone a Gallarate - che ha visto coinvolto anche Gustavo Rodriguez ha fatto molto rumore sul web. Il fatto è avvenuto lo scorso 5 dicembre ma, a una settimana di distanza, ancora non si hanno molte novità in merito alle sue condizioni di salute.

Il messaggio della moglie di Gustavo Rodriguez

A rompere il silenzio è la moglie, Veronica Cozzani che, con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, scrive un altro messaggio di incoraggiamento al marito.

In ospedale e nel reparto ustionati dopo quanto successo a Gallarate, i medici ancora non hanno sciolto la prognosi. Dopo la foto che Cecilia aveva pubblicato sui social come messaggio di auguri di pronta guarigione - condivisa anche da Belen, Jeremias e Ignazio -, nel corso delle ultime ore la mamma dei fratelli Rodriguez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto in cui il marito appare felice e sorridente con tutta la sua famiglia.

"Uno per tutti, Tutti per uno", scrive. "So che starai bene", si legge nella didascalia che accompagna il post. Tra i commenti se ne leggono tanti dei fan della famiglia che chiedono più informazioni a riguardo. Veronica risponde: "Meglio, grazie".

Ma si leggono anche interventi di Cecilia e Belen. "Papà tutti i giorni dimostra di essere fortissimo, tutti i giorni fa un passo avanti", ha scritto Cecilia. Anche Belen ha voluto mostrare il proprio sostegno a suo padre in un momento così delicato. "Andrà tutto bene, lui è la mia forza romantica. E voi la mia forza concreta! Andrà bene con l'aiuto di Dio", ha commentato la conduttrice.

Da quel che sembra, pare che per Gustavo le cose siano migliorate. Permane la paura di ustioni su mani e volto ma la rassicurazione che le fiamme non hanno intaccato organi vitali.