Guillermo del Toro loda L'arcano incantatore di Pupi Avati: "Il Barry Lyndon del cinema horror"

In corrispondenza del segmento finale del 2021, Guillermo del Toro ha consigliato una serie di film e di libri poco conosciuti dal grande pubblico. Il regista di Nightmare Alley ha inserito in lista anche L'arcano incantatore, horror diretto da Pupi Avati nel 1996. A questo proposito, del Toro ha scritto: "L'arcano incantatore è un film di Pupi Avati. È il Barry Lyndon del cinema horror. Difficile da trovare ma assolutamente degno di nota! Alcune sequenze si trovano anche su YouTube. È pieno di orrore esoterico, ben ricercato e autentico. Un capolavoro dimenticato".

Oltre ad aver incluso il film di Pupi Avati tra i consigli da recuperare nel 2022, Guillermo del Toro aveva già parlato de L'arcano incantatore nell'ormai distante 2015. In quell'occasione, il regista aveva nominato anche Zeder e aveva scritto: "Per la rubrica 'Raddrizzare un torto' nomino L'arcano incantatore, diretto da Pupi Avati. Inquietante, sottile e ben ricercato!".

L'arcano incantatore è ambientato a Bologna nel 1750 e racconta la storia del giovane seminarista Giacomo Vigetti, costretto a fuggire dopo aver messo incinta la sua amante. Rifugiatosi in Toscana, l'uomo sostituisce il segretario deceduto di un prete conosciuto come l'Arcano Incantatore, posto ai margini dalla Chiesa per i suoi esperimenti oscuri. L'iniziale diffidenza lascerà spazio alla curiosità, ma il pericolo è in agguato.

Il prossimo film di Guillermo del Toro è Nightmare Alley e sarà distribuito in Italia il prossimo 27 gennaio.