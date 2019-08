Guillermo del Toro e i cinecomic:"Dirigo film che sono impaziente di vedere"

Nel corso della sua florida carriera Guillermo del Toro ha girato diversi cinecomic, nonostante fosse un periodo storico differente rispetto al presente, dove imperversano i titoli del Marvel Cinematic Universe.

Da Blade II fino ai due capitoli di Hellboy, con protagonista Ron Perlman, Guillermo del Toro ha ricevuto numerosi consensi da parte dei fan e molti si chiedono se un giorno il regista premio Oscar per La forma dell'acqua - The Shape of Water, possa tornare a lavorare ad un progetto legato al mondo dei fumetti.

"In ogni momento della tua vita ti cimenti con cose che ti attraggono. Quando stavo facendo Blade e Hellboy i progetti erano un po' in contrasto con ciò che veniva creato. Invecchiando le tue preoccupazioni da regista subiscono un cambiamento. Dirigo solo cose che sono incredibilmente impaziente di poter vedere e che non esisterebbero se non le facessi. Mi chiedo sempre 'Esisterebbero questi film se io non li facessi?'. Se la risposta è si lascio perdere"

Nel frattempo i personaggi che Guillermo del Toro all'epoca portò sul grande schermo stanno vivendo due momenti cinematografici molto diversi: nel corso del recente Comic-Con è stato annunciato un nuovo film su Blade, con il premio Oscar Mahershala Ali che erediterà il ruolo da Wesley Snipes. Poca fortuna ha ottenuto il reboot di Hellboy firmato Neil Marshall, con protagonista la star di Stranger Things, David Harbour.