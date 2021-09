Guillermo del Toro: il cast e il nuovo titolo della sua serie Netflix

Secondo quanto riportato da Deadline, Netflix ha annunciato i membri del cast e il nuovo titolo della serie antologica prodotta da Guillermo del Toro per Netflix. Lo show si intitolerà Cabinet of Curiosities e ogni episodio sarà scritto e diretto da registi e registe di prim'ordine!

Venezia 2017: un sorridente Guillermo del Toro al photocall di The Shape of Water

Netflix ha annunciato i membri del cast di Cabinet of Curiosities, il nuovo show scritto e prodotto da Guillermo del Toro in uscita nel 2022. A recitare nello show del regista de Il labirinto del fauno saranno Essie Davis, Luke Roberts, Andrew Lincoln, F. Murray Abraham, Glynn Turman, Ben Barnes, Elpidia Carrillo, Hannah Galway, Crispin Glover, Demetrius Grosse, David Hewlett, Tim Blake Nelson, Sebastian Roché e Peter Weller. A dirigere gli episodi, della serie, invece, saranno registi del calibro di Vincenzo Natali, Jennifer Kent e Ana Lily Amirpour.

Il primo titolo della serie era stato Guillermo del Toro Presents 10 After Midnight. La produzione ha avuto inizio a Toronto e consterà di una serie di episodi in live action che, secondo i loro creatori, rivisiteranno gli standard del genere horror. Dal macabro al magico, dal gotico al grottesco fino al tradizionale creepy, Cabinet of Curiosities prenderà in esame ogni aspetto dell'orrore. Gli otto racconti saranno diretti da un team di registi appositamente scelti da Guillermo del Toro.

The Babadook: Essie Davis e Noah Wiseman sono madre e figlio perseguitati dall'uomo nero in una scena del film

L'episodio con Essie Davis, Andrew Lincoln e Hannah Galway sarà basato su una storia originale scritta da Guillermo del Toro, sceneggiato e diretto da Jennifer Kent. L'episodio interpretato da F. Murray Abraham, Glynn Turman e Luke Roberts sarà sceneggiato da David S. Goyer e diretto da David Prior. Quello interpretato da Elipidia Carrillo, Demetrius Grosse e Sebastian Roché sarà scritto da Regina Corrado a partire da una storia originale di Guillermo del Toro e diretto da Guillermo Navarro.

Crispin Glover e Ben Barnes reciteranno nell'episodio scritto da Lee Patterson e diretto da Keith Thomas. Peter Weller apparirà nella storia diretta da Panos Cosmatos. Mika Watkins ha scritto l'episodio che sarà diretto da Catherine Hardwicke di cui, ancora, non si conosce il cast. David Hewlett reciterà nell'episodio scritto e diretto da Vincenzo Natali. Infine, Haley Z. Boston scriverà l'episodio diretto da Ana Lily Amirpour con cast ancora da confermare.