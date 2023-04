Guida turistica per innamorarsi, su Netflix in streaming da oggi

Guida turistica per innamorarsi, la nuova commedia romantica di Steven Tsuchida, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 21 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Guida turistica per innamorarsi, la nuova commedia romantica di Steven Tsuchida, arriva in streaming su Netflix a partire da oggi 21 aprile 2023 per tutti gli utenti abbonati.

Amanda Riley lavora come dirigente nel settore turistico e dopo un inaspettato break-up con il suo fidanzato decide di accettare un incarico "sotto copertura" per spiare l'industria del turismo locale in Vietnam. Il piano prende una piega avventurosa quando decide di alterare l'itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita, Sinh Thach.

Locandina di Guida turistica per innamorarsi

In seguito a una separazione inattesa, una dirigente del settore turistico accetta l'incarico di recarsi sotto copertura fino in Vietnam, affinché riesca a scoprire i segreti del turismo locale. Qui, il viaggio della donna assume i contorni di un'avventura romantica, quando deciderà di modificare l'itinerario del bus turistico insieme alla sua guida vietnamita: esplorando luoghi favolosi e in particolare per lei ignoti, la coppia si addentrerà nella natura e nelle meraviglie del Paese, scoprendo anche un inaspettato sentimento.

Nel cast Rachael Leigh Cook, Scott Ly, Ben Feldman, Missi Pyle, Glynn Sweet, Alexa Povah, Jacqueline Correa, Nondumiso Tembe, Morgan Dudley, Andrew Barth Feldman, Thanh Truc 'Tawny' Nguyen, Nsut Le Thien, Anh Dao e Mai Dien. Alla regia troviamo Steven K. Tsuchida, autore di diversi episodi di Cobra Kai e del titolo Netflix Resort to Love - All'amore non si sfugge.