Guida galattica per autostoppisti diventa una serie tv!

I romanzi Guida galattica per autostoppisti verranno adattati in una serie tv destinata a Hulu e sviluppata da Carlton Cuse e Jason Fuchs.

Guida galattica per autostoppisti, il classico della fantascienza firmato da Douglas Adams, diventerà una serie tv.

Il progetto sarà sviluppato da Carlton Cuse, già autore di Lost e Jack Ryan, in collaborazione con Jason Fuchs, nel team di Wonder Woman.

La serie tratta da Guida galattica per autostoppisti è destinata a Hulu e verrà prodotta anche da ABC Signature e Genre Arts, la casa di produzione di proprietà di Carlton Cuse.

I romanzi tradotti in oltre 30 lingue diverse sono nati dalla famosa serie radiofonica britannica che ha ottenuto immediatamente un grande successo. I libri raccontano le avventure intergalattiche di Arthur Dent dopo la distruzione della Terra causata dai Vogon, una razza di alieni spiacevoli e burocrati.

I romanzi sono diventati un vero e proprio cult, in particolare tra gli studenti del liceo di tutto il mondo.

Cuse e Jason Fuchs, grandi fan delle storie, saranno autori e produttori della serie che riporterà il racconto sugli schermi dopo il film del 2005 che aveva come protagonisti Martin Freeman, Sam Rockwell, Mos Def, Zooey Deschanel, Bill Nighy, John Malkovich, Stephen Fry e Alan Rickman.