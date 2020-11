Guendalina Tavassi hackerata: "I video spinti con mio marito rubati dal mio telefono"

I video spinti di Guendalina Tavassi e suo marito potrebbero iniziare a girare su internet: l'ex gieffina ha denunciato che il suo ICloud è stato hackerato e i pirati informatici si sono impossessati delle foto e dei video che lei aveva salvato.

Gli hacker sono riusciti a entrare nell'iCloud di Guendalina Tavassi impossessandosi delle foto e dei video che l'ex gieffina aveva caricato, così come era successo qualche anno fa anche a Diletta Leotta. La notizia è stata data dalla stessa ex concorrente de L'Isola dei famosi nelle sue storie di Instagram mentre con il marito Umberto si recava a fare la denuncia alla polizia. "Io e Umberto abbiamo scoperto che hanno hackerato il mio ICoud e hanno rubato video e foto private che erano salvate sul mio telefonino - dice una concitata Guendalina Tavassi - Sono cose private, cose personali fatte con mio marito che tutti noi facciamo con i nostri compagni e dovrebbero rimanere private".

Guendalina e Umberto temono che le immagini dei video girati nella loro intimità stiano già circolando su Telegram e WhatsApp e mettono in guardia chi le sta condividendo: "Chiunque abbia divulgato questi video verrà denunciato" ha ammonito precisando che anche condividere e guardare il video o tenerlo nel telefono "rappresenta una violazione". Nelle storie pubblicate su Instagram Guendalina Tavassi non ha paura di mostrarsi per una volta vulnerabile: "È uno schifo. Mi vedete sempre forte, sempre solare e sorridente, ma purtroppo queste cose toccano anche me, perché purtroppo sono una mamma, anche io rido, scherzo e faccio la cretina, ma queste cose sono gravi. È orribile viverlo in prima persona".