Temptation Island 2021, Guendalina Tavassi su Tommaso Eletti: “mi ha insultata per un anno”

Guendalina Tavassi ha accusato Tommaso Eletti di Temptation Island 202l di averla insultata per un anno: l'ex gieffina lo ha detto sui social durante la prima puntata del programma, precisando che le offese sono arrivate attraverso messaggi privati soprattutto su Instagram.

Nel bene, ma soprattutto nel male, ieri sera Tommaso Eletti è stato uno dei protagonisti della puntata di esordio di Temptation Island 2021. Il ragazzo si è fatto conoscere dal pubblico per la sua gelosia eccessiva nei confronti della fidanzata Valentina, di 21 anni più' grande di lui. Contro Tommaso, durante la prima puntata del programma, è arrivata anche una dichiarazione di Guendalina Tavassi che, naturalmente, non è stata commentata dall'interessato. Infatti, anche se le registrazioni sono finite e le 6 coppie protagoniste del programma sono tornate a casa, i partecipanti al reality non possono rilasciare interviste e mostrarsi sui social fino al 2 agosto, giorno in cui Temptation Island 2021 andrà in onda per l'ultima volta.

L'ex gieffina ha detto che Tommaso l'ha insultata sui social per circa un anno, soprattutto attraverso messaggi privati su Instagram "Penso, oddio questo lo conosco, con quel frontone che sembra Megamind" ha esordito Guendalina che ha continuato così "poi mi sono ricordata. C'era 'sto ragazzino che mi ha insultato per tipo un anno, in direct e sotto ai post Instagram. Mi insultava gratuitamente perché non lo conoscevo. Lui diceva di abitare dietro casa mia e di conoscere mia figlia Gaia. E partiva con insulti a raffica, anche quotidianamente. E adesso lo ritrovo qui".