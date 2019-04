Guava Island: il film musicale con Donald Glover e Rihanna in arrivo su Amazon Prime Video!

Guava Island è il film musicale con protagonisti Donald Glover e Rihanna e Amazon Prime Video ha annunciato la data del debutto in streaming.

Guava Island è il nuovo progetto ideato da Donald Glover che, online, ne ha annunciato il debutto su alcune piattaforme di streaming condividendo inoltre il teaser.

L'anteprima mondiale si svolgerà oggi al Coachella Music Festival, in un cinema costruito nell'area dove si svolge l'atteso evento, e dal 13 sarà poi disponibile gratuitamente su Amazon Prime Video in oltre 200 nazioni, per 18 ore, e sarà inoltre visualizzabile su Twitch.

Guava Island è stato diretto dal regista Hiro Murai ed è nato da un'idea di Donald Glover, con il suo nome d'arte di Childish Gambino. Al centro della trama ci sarà un musicista che cerca di organizzare un festival nell'isola in cui è cresciuto, ritrovandosi però alle prese con situazioni inaspettate.

Nel cast ci saranno anche Rihanna con il ruolo della fidanzata del protagonista, e Letitia Wright con una parte di cui non sono stati diffusi i dettagli.

Il film sembra sia ispirato a City of God di Fernando Meirelles e da Purple Rain di Prince.

La sceneggiatura è stata firmata da Stephen Glover, il fratello e collaboratore di Donald. Le riprese si sono svolte nell'estate 2018 nella città di Havana, Cuba. Il regista ha dichiarato: "Guava Island è il risultato di quattro settimane incredibili trascorse a Cuba con alcuni dei talenti creativi più incredibili che io abbia mai incontrato. Designer, performer, musicisti e filmmaker hanno unito le forze da tutto il mondo per creare questo folle sogno".

Donald Glover ha aggiunto: "Sono davvero onorato nell'avere l'opportunità di presentare qualcosa così attuale e senza tempo. Grazie a Rihanna e alle persone che vivono a Cuba, questo è uno dei miei progetti preferiti a cui abbia mai lavorato".

Ecco il teaser: