Lana Del Rey, Travis Scott, Cardi B e molti altri: 34 brani originali e inediti compongono la soundtrack di Grand Theft Auto VI.

Volume e palla e finestrino abbassato (vabbè, finestra aperta). È finalmente arrivato il momento che milioni di videogiocatori e appassionati di musica stavano aspettando: Atlantic Records e Rockstar Games hanno lanciato ufficialmente Grand Theft Auto VI: The Album, la colonna sonora ufficiale che ha accompagnato l'uscita di GTA VI. Sì, il capitolo più ambizioso e rivoluzionario nella storia della saga Rockstar. E sì, quello che sta letteralmente incollando allo schermo mezzo mondo.

Da Dua Lipa a Traivs Scott: la musica che fa ballare Leonida

Il progetto discografico raccoglie 34 brani inediti, concepiti per tradurre il tono e l'atmosfera vibrante di Vice City. L'album è un viaggio che spazia tra generi e sonorità contemporanee, mettendo insieme un cast stellare composto da alcune delle voci più influenti del panorama musicale mondiale.

La cover dell'album

Tra i nomi troviamo Playboi Carti, Lana Del Rey, Don Toliver, Dua Lipa, JENNIE, JHAYCO, Zara Larsson, Gunna, Burna Boy, Travis Scott, Fuerza Regida e Cardi B, affiancati da molti altri protagonisti della scena internazionale. Grand Theft Auto VI: The Album è già disponibile per l'ascolto su tutte le principali piattaforme di streaming, ed è stato inoltre pubblicato in una speciale gamma di edizioni fisiche da collezione in formato CD e vinile.

GTA e la musica: un viaggio incredibile

A giudicare dai brani e dai nomi che compongono la soundtrack, GTA continua e cavalca il flow musicale: intercettare nuove correnti artistiche e dettare tendenze sonore capace di incidere sia all'interno del gioco che al di fuori. Di conseguenza, Rockstar segna una nuova evoluzione per le leggendarie stazioni radio in-game grazie allo score dinamico e grazie a tutte quelle scelte sonore ricercate che da sempre rappresentano uno dei marchi di fabbrica più amati dell'intera serie.