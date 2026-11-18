Bisognerebbe giocare a GTA VI solo per vedere Macca & Friends. Letteralmente, una serie tv animata inserita all'interno del mondo - totalmente esplorabile - di Leonida. Il protagonista dello show, appunto, è Macca, un alligatore rosa antropomorfo che indossa una camicia blu con disegnate delle palme. Sembra uscito da un romanzo di Charles Willeford. Non ci vuole tanto a capire l'assonanza: secondo Rockstar Games, il simpatico e un po' piacione Macca è la rappresentazione della Florida (gli alligatori sono uno dei simboli dello Stato).
Ad affiancare Macca, nelle avventure in onda sulla rete fittizia Weazel, sempre legata all'universo di GTA, una simpatica banda: il granchio Pinchie, il lamantino Chunkee, un fenicottero e un poliziotto dalle fattezze umane. Portata scenica notevole, tanto che Rockstar ha già spinto sul merchandising, attirando e non poco l'attenzione dei fan.
Anzi, la serie è stata al centro della campagna promozionale di GTA VI: qualche settimana prima dell'uscita del videogioco un grande murales di Macca & Friends è spuntato al Kaseya Center di Miamio, insieme a un vero e proprio chiosco di cibo Burger Shot, catena che appare in Grand Theft Auto. Tra l'altro l'edizione speciale per collezionisti The Good Time State - Vice City Collection include tra i vari bonus anche un modellino in vinile di Macca e un bicchierino a tema Chunkee. Must-have, naturalmente.
Macca è uno di noi
Ma, in fondo, cos'è Macca & Friends, e di cosa parla? È un prodotto dall'umorismo maturo e adulto, in linea con il target, almeno teorico, del videogame. Le avventure, come detto, ruotano attorno a Macca che, dietro i suo occhiali da sole, il suo slang e il suo essere decisamente cool, prova a racimolare il denaro necessario per pagare l'affitto al suo burbero padrone di casa. Insomma, Macca è come noi: uno che prova a restare a galla.
E se Macca & Friends arrivasse su Netflix?
Vista la portata, e visto anche il tono dello show, le immagini e lo stile animato ricordano un po' Rick & Morty e un po' BoJack Horseman. Paragoni di un certo peso, ma l'ambizione di Rockstar, sempre più dichiarata, è quella di allargare la propria visione, nonché i propri canali distributivi.
Se Rockstar ha in effetti capito quanto la serialità, oggi, sia in tutti i sensi il traino per agganciare il pubblico, non sarebbe assurdo immaginare che Macca & Friends sia pronta, adesso o in futuro, per approdare anche su Netflix. Sia chiaro: nulla di ufficiale, questa è una nostra suggestione, ma vista la partnership di successo tra Rockstar e l'azienda streaming (pensiamo al lungo filmato del gameplay di GTA VI lanciato in anteprima esclusiva a fine agosto) è facile fantasticare: non sarebbe assurdo ritrovare l'irresistibile Macca nella celeberrima top 10 delle serie più viste in piattaforma.