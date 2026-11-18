Rockstar punta al massimo e spinge anche sulle serie tv, rifacendosi un po' a Bojack Horseman e un po' ai romanzi di Charles Willeford. Con una suggestione: dato il rapporto di partnership, e dato lo stile animato dello show, non sarebbe assurdo ritrovare Macca & Friends anche su Netflix.

Bisognerebbe giocare a GTA VI solo per vedere Macca & Friends. Letteralmente, una serie tv animata inserita all'interno del mondo - totalmente esplorabile - di Leonida. Il protagonista dello show, appunto, è Macca, un alligatore rosa antropomorfo che indossa una camicia blu con disegnate delle palme. Sembra uscito da un romanzo di Charles Willeford. Non ci vuole tanto a capire l'assonanza: secondo Rockstar Games, il simpatico e un po' piacione Macca è la rappresentazione della Florida (gli alligatori sono uno dei simboli dello Stato).

Macca, il protagonista

Ad affiancare Macca, nelle avventure in onda sulla rete fittizia Weazel, sempre legata all'universo di GTA, una simpatica banda: il granchio Pinchie, il lamantino Chunkee, un fenicottero e un poliziotto dalle fattezze umane. Portata scenica notevole, tanto che Rockstar ha già spinto sul merchandising, attirando e non poco l'attenzione dei fan.

I protagonisti di Macca & Friends

Anzi, la serie è stata al centro della campagna promozionale di GTA VI: qualche settimana prima dell'uscita del videogioco un grande murales di Macca & Friends è spuntato al Kaseya Center di Miamio, insieme a un vero e proprio chiosco di cibo Burger Shot, catena che appare in Grand Theft Auto. Tra l'altro l'edizione speciale per collezionisti The Good Time State - Vice City Collection include tra i vari bonus anche un modellino in vinile di Macca e un bicchierino a tema Chunkee. Must-have, naturalmente.

Macca è uno di noi

Ma, in fondo, cos'è Macca & Friends, e di cosa parla? È un prodotto dall'umorismo maturo e adulto, in linea con il target, almeno teorico, del videogame. Le avventure, come detto, ruotano attorno a Macca che, dietro i suo occhiali da sole, il suo slang e il suo essere decisamente cool, prova a racimolare il denaro necessario per pagare l'affitto al suo burbero padrone di casa. Insomma, Macca è come noi: uno che prova a restare a galla.

E se Macca & Friends arrivasse su Netflix?

Vista la portata, e visto anche il tono dello show, le immagini e lo stile animato ricordano un po' Rick & Morty e un po' BoJack Horseman. Paragoni di un certo peso, ma l'ambizione di Rockstar, sempre più dichiarata, è quella di allargare la propria visione, nonché i propri canali distributivi.

Una scena della serie

Se Rockstar ha in effetti capito quanto la serialità, oggi, sia in tutti i sensi il traino per agganciare il pubblico, non sarebbe assurdo immaginare che Macca & Friends sia pronta, adesso o in futuro, per approdare anche su Netflix. Sia chiaro: nulla di ufficiale, questa è una nostra suggestione, ma vista la partnership di successo tra Rockstar e l'azienda streaming (pensiamo al lungo filmato del gameplay di GTA VI lanciato in anteprima esclusiva a fine agosto) è facile fantasticare: non sarebbe assurdo ritrovare l'irresistibile Macca nella celeberrima top 10 delle serie più viste in piattaforma.