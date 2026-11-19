L'industria cinematografica ha ormai scoperto quanto possano essere redditizi i videogiochi e negli ultimi anni Hollywood ha attinto a piene mani da questo universo, da Resident Evil a The Last of Us. Eppure c'è un colosso che continua a sfuggire al richiamo del grande e piccolo schermo: Grand Theft Auto. Nonostante quasi trent'anni di successi, il franchise di Rockstar Games inspiegabilmente non ha ancora avuto un adattamento cinematografico o televisivo.

Con l'arrivo di GTA 6 però la domanda torna prepotente. Tra inseguimenti spettacolari, criminali fuori controllo e storie che sembrano già scritte per il cinema, il materiale non mancherebbe di certo. E allora perché nessuno ha ancora realizzato un film o una serie ambientata nell'universo di GTA? A dare una risposta è stato Strauss Zelnick, CEO di Take-Two Interactive, che ha chiarito quali siano le intenzioni dell'azienda.

GTA al cinema? Strauss Zelnick spiega perché Rockstar non ha fretta

Durante una recente intervista a The David Rubenstein Show, il dirigente ha affrontato la questione, spiegando che trasformare un videogioco di successo in un prodotto destinato a un altro pubblico comporta una serie di valutazioni tutt'altro che semplici.

La priorità di Take-Two è tutelare l'identità creativa dei propri titoli, evitando di concedere i diritti soltanto per sfruttarne la popolarità. Secondo Zelnick, un eventuale progetto cinematografico dovrebbe nascere prima di tutto da un autentico interesse degli sviluppatori.

"Siamo molto attenti quando si tratta di espandere i nostri franchise, perché siamo un'azienda creativa e il nostro obiettivo è realizzare il miglior intrattenimento possibile", ha dichiarato il CEO. Che sottolinea come ogni nuova produzione debba essere qualcosa di cui la società possa andare orgogliosa.

La porta, comunque, non è completamente chiusa. Un film o una serie TV di GTA potrebbe effettivamente vedere la luce, a patto che i team creativi ritengano il progetto interessante e capace di offrire qualcosa di speciale ai fan.

Il problema è che soddisfare queste condizioni non è affatto scontato. Zelnick ha ricordato che anche le produzioni più promettenti possono rivelarsi un fallimento, motivo per cui Take-Two preferisce valutare con estrema cautela ogni proposta.

Il flop di Borderlands ha lasciato il segno

Cate Blanchett in una scena di Borderlands

A spiegare la prudenza dell'azienda contribuisce anche un precedente poco incoraggiante. Nel 2024, infatti, Borderlands è arrivato nelle sale con un cast che comprendeva Cate Blanchett, Kevin Hart e Jamie Lee Curtis, senza però riuscire a conquistare pubblico e critica.

Il film, sviluppato prima dell'acquisizione di Gearbox da parte di Take-Two, rappresenta un esempio perfetto dei rischi legati agli adattamenti videoludici. Lo stesso Zelnick, in una precedente intervista a Variety, aveva utilizzato il suo insuccesso per spiegare la strategia della società.

Pur riconoscendo che il lungometraggio aveva contribuito a rilanciare le vendite dei videogiochi, il dirigente aveva sottolineato quanto fosse difficile prevedere il risultato commerciale di un'operazione simile. Da qui la filosofia dell'azienda: "Preferiamo avere il controllo del nostro destino".

Insomma, per Take-Two il successo di un videogioco non è una ragione sufficiente per portarlo al cinema, soprattutto quando il rischio è quello di compromettere la reputazione di un franchise tanto importante.

GTA 6 potrebbe cambiare le carte in tavola?

Nel frattempo, Rockstar Games ha ben altri programmi. Gli sviluppatori sarebbero infatti maggiormente interessati a espandere l'universo di Grand Theft Auto attraverso nuovi videogiochi piuttosto che affidarne le storie a Hollywood.

E con GTA 6, che porta i giocatori a Vice City seguendo le vicende della coppia criminale formata da Jason e Lucia, le possibilità narrative sono tutt'altro che esaurite.

Il franchise, nato nel 1997, ha costruito buona parte del proprio successo sulla libertà d'azione concessa ai giocatori, sulla satira della società americana e su personaggi spesso irresistibilmente sopra le righe. Elementi che potrebbero funzionare anche sullo schermo, ma che non sarebbe semplice trasferire in un film di due ore.

Per il momento, dunque, non esiste alcun adattamento ufficiale di GTA in programma. Hollywood dovrà continuare a guardare da lontano uno dei marchi più importanti dell'intrattenimento mondiale. Almeno finché Rockstar non troverà una storia che valga davvero la pena raccontare fuori dai videogiochi.