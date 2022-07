Gruppo Rainbow e Colorado film, completata l'acquisizione: tutte le novità

Il Gruppo Rainbow ha ufficialmente portato a termine l'acquisizione di Colorado Film e si apre ora una nuova frontiera per animazione e live-action in Italia.

Era dall'ormai lontano 2017 che l'operazione aveva avuto inizio: il Gruppo Rainbow di Iginio Straffi ha completato oggi l'acquisizione della Colorado Film Production, solidificando così una collaborazione di successo avviata già da anni.

L'intrattenimento italiano - specialmente quello rivolto a un target di riferimento formato da bambini, famiglie, Young Adult e adulti - può ora vantare un nuovo peso massimo, che si spera possa col tempo conquistare sempre più terreno nel mercato cinematografico e televisivo internazionale, nonché quello rappresentato dalle varie piattaforme.

Stiamo parlando del Gruppo Rainbow, già fra i primi gruppi indipendenti del sistema audiovisivo italiano, che adesso accoglie ufficialmente la Colorado Film Production tra le sue fila.

Iginio Straffi, Fondatore e Presidente del Gruppo Rainbow, che da questo momento ricoprirà anche la carica di Presidente di Colorado Film Production, con Alessandro Usai viene come Amministratore Delegato. , ha dichiarato: "Stiamo lavorando con determinazione allo sviluppo di nuovi contenuti aperti a nuovi generi, a nuovi target e a nuove platee internazionali. Ci sono molte possibilità di crescita sul fronte del live-action e di generi come il thriller, l'horror e il fantasy senza dimenticare, ovviamente, la commedia. Possiamo contare su un bagaglio eccezionale di competenze e professionalità che, per Colorado Film, affondano le loro radici nei 37 eccezionali anni di attività della società fondata da Maurizio Totti, a cui va il ringraziamento di tutto il Gruppo".

Una nuova strategia editoriale basata sull'implementazione di generi e tipologie d'intrattenimento e un atteggiamento sempre rivolto all'innovazione e alla ricerca di qualità sarà all'ordine del giorno per le due società, che ormai da tempo possono vantare la messa in pratica di tali precetti, ma ora ancor di più, come ribadisce anche Usai: "Con questo passaggio societario si rafforza l'integrazione di Colorado Film nel Gruppo Rainbow. Siamo orgogliosi di costituire insieme uno dei pochi gruppi di produzione indipendenti ancora capitanati da un imprenditore italiano che ha saputo affermare il proprio prodotto a livello globale. La sfida sarà di estendere insieme i successi consolidati di Colorado Film in Italia anche oltre i confini nazionali".

Ed è proprio "il papà delle Winx" Iginio Straffi a concludere affermando: "Quando abbiamo iniziato a puntare su contenuti e IP globali, ormai un quarto di secolo fa, sembrava un passo ardito per una realtà italiana. Invece l'Italia ha i numeri per essere un player importante nel panorama dell'intrattenimento mondiale: abbiamo la tradizione, il patrimonio culturale e la capacità di innovare. Ora più che mai i contenuti forti sono al centro degli interessi della platea mondiale. Non mi sono mai fermato davanti agli ostacoli, che sono invece sfide ambiziose in cui bisogna avere il coraggio di imbarcarsi. È il momento giusto per osare".