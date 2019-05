Grumpy Cat: morto il gatto dei meme "imbronciati"

Grumpy Cat, addio. E' morto il gatto reso celebre da tantissimi meme sui social. Aveva 7 anni ed era diventata una star grazie alla sua espressione imbronciata.

Tardar Sauce, questo il vero nome di Grumpy Cat - che in realtà era una gatta - era affetta da una particolare forma di nanismo e malocclusione che ne aveva condizionato l'aspetto fisico: l'espressione imbronciata che avrebbe fatto la sua fortuna sui social e la statura.

Nel 2012, quando la gatta ha pochi mesi di vita, diventa improvvisamente popolare grazie ad una foto condivisa dal fratello della sua padrona su Reddit. Nasce il fenomeno Grumpy Cat e un paio di anni dopo la pagina ufficiale su Facebook The Official Grumpy Cat conquista milioni di fan. Oggi però, in "un giorno più imbronciato di altri", sulla stessa pagina è apparso un post che annuncia la scomparsa della gatta dagli occhi azzurri: "Siamo incredibilmente addolorati nell'annunciare la scomparsa della nostra adorata Grumpy Cat. Nonostante sia stata seguita da professionisti, oltre che dalla sua adorata famiglia, Grumpy non è sopravvissuta alle complicazioni di una recente infezione del tratto urinario. Se n'è andata serenamente la mattina del 14 maggio, tra le braccia della sua mamma, Tabatha. Oltre ad essere stata la nostra bambina e un membro della nostra famiglia, Grumpy Cat ha aiutato milioni di persone nel mondo a sorridere... anche in periodi difficili. Il suo spirito continuerà a vivere attraverso i suoi fan."

Grumpy Cat era apparsa in numerose trasmissioni televisive americane, in spot pubblicitari e ovviamente in libri, calendari e fumetti ufficiali.