Grimm potrebbe tornare sugli schermi con un reboot

La serie Grimm, andata in onda per sei stagioni, è al centro di un reboot sviluppato da Josh Berman, ecco i dettagli.

La serie Grimm, targata NBC, sarà al centro di un reboot che verrà scritto da Josh Berman, in passato creatore di Drop Dead Diva.

Nel team al lavoro sul progetto ci saranno anche gli showrunner David Greenwalt e Jim Kouf, co-creatori e produttori della versione originale, oltre a Lynn Kouf, Sean Hayes, Hazy Mills Productions e Universal Television.

Il ritorno di Grimm

Attualmente non è stato svelato cosa racconterà la nuova versione di Grimm, anche se Deadline sostiene che ci saranno dei collegamenti con lo show del 2011, pur potendosi rivolgere anche agli spettatori che non hanno mai visto un episodio. Variety ha anticipato che il progetto è un film e sarà destinato alla piattaforma di streaming Peacock.

La serie raccontava la storia del detective di Portland Nick Burkhardt, interpretato dall'attore David Giuntoli, che possiede una particolare abilità: vedere il lato oscuro, le "bestie selvagge", che si nascondono in alcune persone. La vita del poliziotto cambia improvvisamente dopo l'incontro con sua zia Marie, che gli rivela di essere discendente di una famiglia di cacciatori chiamati col nome "Grimm", che combattono una specie di creature soprannaturali noti come Wesen, per difendere il genere umano. Dopo aver indagato sul suo passato, Nick si rende conto di dover seguire il proprio destino. I Wesen sono esseri umani il cui lato oscuro assume fattezze animali, di elementi naturali o di mostri e non tutti sono aggressivi.

Grimm: procedural dai risvolti horror di NBC

Nel cast c'erano anche Russell Hornby, Bitsie Tulloch, Silas Weir Mitchell, Sasha Roiz, Reggie Lee e Bree Turner.

La serie è andata in onda per sei stagioni su NBC e ha portato allo sviluppo di uno spinoff al femminile che era stato scritto da Melissa Glenn.

Per ora bisognerà però attendere per scoprire se la nuova versione di Grimm verrà prodotta e i dettagli del racconto portato sul piccolo schermo.