Grey's Anatomy, una star denuncia il licenziamento "feroce e ingiusto"

L'anno prossimo Grey's Anatomy compirà vent'anni dalla messa in onda della prima stagione e nel corso della serie sono tantissimi gli attori che hanno partecipato alle riprese, sia nel cast principale e regolare dello show sia in ruoli limitati ad un episodio.

Nelle ultime ore ha fatto scalpore la rabbia di una ex star dello show che ha denunciato pubblicamente un brusco licenziamento che, a suo parere, sarebbe stato piuttosto feroce e ingiusto, escludendo il suo personaggio dalla trama.

Addio sofferto

Si tratta di Sarah Drew, l'attrice che ha interpretato la dottoressa April Kepner, uscita dalla serie dopo la stagione 14, quando il suo contratto, insieme a quello di Jessica Capshaw, non è stato rinnovato. Ospite del podcast Call It What It, condotto proprio dalle ex co-star Capshaw e Camilla Luddington, Drew si è sfogata.

Sarah Drew in un episodio di Grey's Anatomy

"Sono stata licenziata senza tanti complimenti in un modo che mi è sembrato feroce e ingiusto, e per questo motivo l'ondata di affetto è stata così enorme, era come se stessi lì a guardare le persone elogiare la mia memoria" ha spiegato l'attrice.

Quando venne annunciata pubblicamente la sua uscita di scena nel 2018, Sarah Drew si rivolse su Twitter/X ai propri fan:"So che siete tristi, lo sono anch'io. Non ho davvero avuto il tempo di elaborare quest'informazione. Ci convivo da meno di 48 ore, quindi non sono ancora pronta per ringraziare e fare una dichiarazione completa sui miei nove anni qui".

In seguito, Sarah Drew è tornata successivamente nel ruolo della dottoressa April Kepner in Grey's Anatomy:"È stato liberatorio. Non ho più nessun legame con lo show, non avevo alcuna ansia nel tornare perché non ho più bisogno di niente da nessuno su quel set. Non sono più responsabili della mia carriera, del mio successo o della mia gioia. Sono ormai un posto divertente da visitare".