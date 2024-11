Everwood, Sarah Drew: "Leggere i commenti online in cui mi definivano brutta è stato un trauma"

Sarah Drew è diventata nota ai fan del piccolo schermo ben prima della nascita dei social media ma l'attrice ricorda bene anche l'odio ricevuto dai detrattori quando lavorò al suo primo grande show per il piccolo schermo, Everwood.

L'attrice ne ha parlato in una puntata del podcast Broad Ideas di Rachel Bilson e Olivia Allen, confessando la propria sofferenza e il trauma che subì nel leggere i commenti degli hater sul suo aspetto fisico mentre recitava nella serie.

Frasi d'odio

"Everwood è stato il mio primo show in assoluto, e ne sono diventata dipendente. Non esistevano i social ma c'erano forum e bacheche di discussione. È stato così dannoso per me, perché il mio personaggio era quello dell'amica bruttina e invisibile di Emily VanCamp. Avevo occhiali, capelli crespi, e neanche un filo di trucco. Il brutto anatroccolo".

Sarah Drew e Justin Chambers in una scena di Grey's Anatomy

L'attrice ha dichiarato di ricordare per filo e per segno gli insulti online che ricevette:"'Sarah Drew è così brutta che il televisore si rompe ogni volta che appare sullo schermo'. Mi ha fatto male, molto male" ha confessato Drew.

I primi ruoli

Sarah Drew iniziò la carriera come doppiatrice di Stacy nella serie animata Daria, prima di essere scelta a 24 anni per il ruolo di Hannah Rogers nella serie di Greg Berlanti. Il successo di Everwood le permise di essere scelta in Grey's Anatomy nel ruolo di April Kepner.

L'attrice ha dichiarato di essere cresciuta senza pensare mai al proprio aspetto fisico e quelle frasi le insinuarono dubbi che ancora oggi la fanno riflettere a distanza di vent'anni. Nella serie di Shonda Rhimes, Sarah Drew ha recitato per ben 11 stagioni, uscendo di scena nel 2022.