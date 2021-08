Grey's Anatomy, Sandra Oh e l'esperienza "traumatica" della fama: "Ho un buon terapeuta"

Sandra Oh ha recentemente parlato dell'esperienza 'traumatica' di recitare in Grey's Anatomy, specificando che di essere riuscita ad affrontare la fama grazie al suo terapeuta.

Sandra Oh ha recentemente riflettuto, durante un'intervista del Sunday Today With Willie Geist che andrà in onda domenica 29 agosto, sulle ripercussioni che ha dovuto affrontare quando, iniziando a recitare in Grey's Anatomy, si è resa conto di essere diventata molto più famosa di quanto lo fosse in precedenza.

Sandra Oh interpreta Cristina Yang, nella serie tv Grey's Anatomy, episodio 'Quando il gioco si fa duro'

"Ad essere onesti, è stato traumatico. È stato molto traumatico", ha spiegato l'attrice. "E il motivo principale per cui sto dicendo tutto questo è che le circostanze in cui devi svolgere il tuo lavoro devono assolutamente essere private, la privacy è fondamentale."

"Il fatto è che quando si perde l'anonimato bisogna sviluppare delle nuove abilità al fine di rimanere autentici." Ha continuato la Oh, "Io, ad esempio, sono passata dal non poter uscire e dal dovermi nascondere nei ristoranti, al riuscire poi a gestire l'attenzione, gestire le aspettative, senza perdere il contatto con la realtà".

Sandra Oh interpreta la dottoressa Yang nell'episodio 'Se non ci fosse un domani' della serie Grey's Anatomy

Sandra ha anche aggiunto che la sua attenzione alla salute mentale è stata fondamentale al fine di superare il suo calvario: "Beh, ho un buon terapeuta. Non sto scherzando. È molto, molto importante." La star di Killing Eve ha anche detto di aver imparato a stabilire i giusti limiti nella sua vita professionale: "Devi solo trovare il modo di rimanere con i piedi per terra. Molte volte l'unico modo per riuscirci è dicendo di no."

Sandra Oh in una scena del film Hard Candy

Sandra Oh ha interpretato Cristina Yang in Grey's Anatomy dal 2005 al 2014. Se n'è andata dopo 10 stagioni nel drama della ABC e, a differenza di alcune delle sue ex co-star che hanno abbandonato i propri ruoli nel corso degli anni, l'attrice ha apertamente dichiarato di non aver alcuna intenzione di tornare.