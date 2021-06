Grey's Anatomy, la reunion di Ellen Pompeo, Eric Dane e Justin Chambers (VIDEO)

I medici di Grey's Anatomy hanno avuto modo di ritrovarsi per una cena insieme! Ellen Pompeo, Eric Dane e Justin Chambers, infatti, si sono visti per trascorrere una serata in compagnia e hanno dato vita a una sorta di reunion non ufficiale della serie medical, come potete vedere nel video qui sotto.

Venerdì sera, Ellen Pompeo ha condiviso sul suo profilo Instagram una serie di storie che la mostrano in compagnia di Eric Dane e Justin Chambers, colleghi sul set di Grey's Anatomy. La reunion non ufficiale è servita! La clip mostra Ellen Pompeo guardare verso la camera prima di volgersi in direzione di Dane. Ad apparire per ultimo nel frame è Chambers, che finge di essere un cameriere che chiede alla coppia se voglia bere o mangiare qualcosa.

Il video successivo, invece, mostra ancora Ellen Pompeo inquadrare Chambers e, poi, Dane, che si accorge troppo tardi di essere inquadrato. Insomma, i tre sembrano essersi davvero goduti la serata insieme. L'unica ad essere ancora coinvolta in Grey's Anatomy, però, è soltanto Ellen Pompeo, star assoluta dello show. Eric Dane, infatti, ha abbandonato la serie alla fine dell'ottava stagione (sebbene sia comparso anche nella nona) ma ha ripreso il ruolo in un cameo in occasione della recente diciassettesima stagione dello show.

Justin Chambers, invece, ha abbandonato la serie in occasione della diciassettesima stagione. L'episodio del 5 marzo 2020 (Leave a Light On) ha rivelato il destino del suo personaggio, che ha deciso di riunirsi con la sua ex moglie. L'ultima stagione di Grey's Anatomy è stata particolarmente ricca di eventi ed è terminata lo scorso 3 giugno. A maggio, ABC ha deciso di rinnovare Grey's Anatomy per una diciottesima stagione. Al momento, però, non esistono ancora notizie su eventuali stagioni successive.

Come riportato da People, Krista Vernoff, showrunner dello show, ha dichiarato: "Gli sceneggiatori, i registi e i cast di Grey's Anatomy hanno sempre lavorato al meglio delle loro possibilità. Per noi è stato un privilegio lavorare sul set e omaggiare tutti gli eroi che hanno fatto in modo che, fuori, il mondo potesse andare avanti. Grazie ad ABC per il supporto e la partnership in occasione di questa stagione così diversa da tutte le altre".