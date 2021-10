Grey's Anatomy 18, Ellen Pompeo svela: "Attenti agli easter egg"

A Ellen Pompeo piace una fan theory su Grey's Anatomy 18! Nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live, la protagonista della celebre serie di ABC ha scherzato su Grey's Anatomy, su alcune fan theory e sugli easter egg inclusi nei nuovi episodi.

Come riportato da PEOPLE, Ellen Pompeo ha scherzato su alcune fan theory riguardo a Grey's Anatomy insieme a Jimmy Kimmel.

La protagonista ha commentato un divertente tweet di un utente che sostiene che il suo personaggio abbia indossato nella premiere della 18esima stagione di Grey's Anatomy la medesima camicetta che aveva addosso in occasione del pilot della prima stagione dello show. Ellen Pompeo ha scritto: "Easter egg trovato! Cercatene e trovatene altri!". L'attrice ha confermato: "Sì, in effetti è la stessa roba. Appartiene ad ABC. Loro ci possiedono. Anche tu, Jimmy, sei una loro proprietà!".

Pompeo ha rivelato che quella della camicia è stata una sua idea: "Ho pensato di porgere omaggio a tutto ciò che è accaduto nel corso di queste 18 stagioni. E poi è un bel modo di coinvolgere il pubblico nella caccia agli easter egg". Tuttavia, l'attrice non aveva la più pallida idea del fatto che la sua proposta fosse stata accettata fino a quando non è andata sul set a recitare. Lo scorso anno, Jimmy Kimmel aveva predetto lo stato di coma di Meredith; allo stesso, anche questa volta ha provato a predire qualcosa in vista della prossima stagione: "Secondo me, Meredith sposerà... Kanye West!". La battuta ha scatenato le risate di Ellen Pompeo.

Krista Vernoff - showrunner di Grey's Anatomy - ha rivelato: "Ho diverse idee sulla conclusione della serie. Le idee vanno e vengono. Ad esempio, durante le prime sette stagioni, avevo idee sulle successive! Poi propongo tutto a Shonda Rhimes. Poi, per carità, le idee sui personaggi continuano a cambiare sempre. Non so mai quando scriverò il finale di stagione. Magari la serie potrebbe anche finire così, chi lo sa".

Nel corso di un'intervista con Variety, anche Ellen Pompeo si era situata sulla medesima lunghezza d'onda: "Non sappiamo quando la serie possa terminare. Ogni stagione potrebbe essere l'ultima. Come produttrice provo sempre a fare di tutto per rendere lo show il migliore possibile. Sento di avere la forza per combattere continuamente!".