Greta Thunberg a Che tempo che fa, stasera su Rai3 in esclusiva

Greta Thunberg sarà a Che tempo che fa nella puntata in onda stasera su Rai3. L'annuncio riguardante la presenza della giovane attivista svedese a favore dello sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico è arrivato a sorpresa dalle pagine social della trasmissione.

Greta Thunberg si aggiunge così a Jane Fonda, Vincenzo De Luca e tutti gli altri grandi ospiti di Fabio Fazio in questo quarto appuntamento stagionale.

La giovane attivista svedese ha dato vita al movimento globale Fridays for future che si batte a favore dello sviluppo sostenibile e contro il cambiamento climatico, a soli 17 anni ha già ricevuto due nomination per il Premio Nobel per la Pace (nel 2019 e nel 2020), è stata inserita da Forbes nell'elenco delle100 donne più potenti al mondo mentre la rivista Time l'ha messa in copertina come Persona dell'Anno 2019.

Di cosa parlerà stasera Greta? Dei temi che le stanno più a cuore, ma non mancherà, sicuramente, di promuovere il film I Am Greta - Una Forza Della Natura, un intimo documentario, il primo lungometraggio a raccontare la sua storia attraverso filmati avvincenti e mai visti prima, diretto dal regista svedese Nathan Grossman.

A partire dallo sciopero scolastico solitario per una giustizia climatica fuori dal parlamento svedese, Grossman segue Greta - una timida studentessa con la sindrome di Asperger - nella sua ascesa alla ribalta e nel suo impatto globale galvanizzante che ha scatenato scioperi scolastici in tutto il mondo. Il film culmina con il suo incredibile viaggio nel 2019 in barca a vela nell'Oceano Atlantico per raggiungere New York e parlare all'ONU durante il Summit sul clima.

Virus permettendo, I am Greta sarà anche al cinema dal 2 al 4 novembre 2020.