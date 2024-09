Greta e Sergio del Grande Fratello sono tornati insieme: la foto che li smaschera

Il tira e molla tra i due ex concorrenti del reality show sembra finalmente essere giunto al termine: i due hanno fatto pace e sono tornati insieme come coppia.

La relazione tra Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi, ex protagonisti del Grande Fratello, continua a essere al centro dell'attenzione dei fan della coppia, nata sotto i riflettori del reality. Nonostante i numerosi annunci che decretavano la fine del loro fidanzamento, una recente foto condivisa sui social da Deianira Marzano sembra confermare che i 'Sergetti' si siano finalmente riconciliati.

Greta Rossetti e Sergio D'Ottavi: un amore tormentato

L'ex tentatrice e l'imprenditore laziale hanno vissuto una delle storie d'amore più tormentate tra quelle nate sotto le telecamere della Casa più spiata d'Italia, facendo impazzire i fan che, nonostante tutto, non hanno mai smesso di credere in un loro ritorno. Dopo la conclusione del programma condotto da Alfonso Signorini, Greta e Sergio hanno rotto il fidanzamento numerose volte, annunciando l'evento con comunicati su Instagram, ma alla fine si sono sempre riappacificati.

L'ultima rottura era stata voluta da Greta, proprio mentre Sergio si trovava in vacanza a Bali con degli amici. Un video in discoteca, in cui l'imprenditore ballava con una ragazza, aveva scatenato la gelosia della Rossetti, che aveva confidato a una follower: "Quando l'altra persona preferisce divertirsi da sola, senza includerti nei suoi piani, è un chiaro segnale che non c'è più spazio per te."

Greta e Sergio a Verissimo dopo il GF

Nelle ultime ore, però, l'esperta di gossip ha pubblicato una foto in cui i due ex gieffini vengono avvistati mano nella mano. Sono giunte due segnalazioni alla Marzano: la prima diceva, "Ciao Deianira, avvistati Greta e Sergio mano nella mano al Centro Commerciale Carosello di Carugate." La seconda suffragava il ritorno della coppia, "Confermo! Li ho visti uscire da casa di Greta. Stanno felicemente insieme." Adesso, anche una prova fotografica sembra provare la loro riconciliazione, anche se dai diretti interessati non è ancora arrivata alcuna dichiarazione ufficiale.