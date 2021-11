Gremlins: Jamie Foxx si trasforma in Gizmo in un video di Halloween 2021

Jamie Foxx si è trasformato in Gizmo - il piccolo Mogwai protagonista di Gremlins - in una clip diffusa online su Instagram per Halloween 2021.

Ad Halloween 2021, Jamie Foxx si è vestito da Gizmo - il piccolo Mogwai protagonista di Gremlins - per promuovere il brand di un liquore, come potete vedere nel video qui sotto, condiviso sui social.

Ebbene sì! Jamie Foxx ha vestito i panni di un Gizmo ubriaco per promuovere un liquore durante la notte di Halloween 2021. Cosa succede se uno dei piccoli Mogwai protagonisti di Gremlins bevono alcolici dopo mezzanotte? Sicuramente si prendono una bella sbornia! Per conoscere gli altri effetti collaterali è sufficiente guardare il video postato dal protagonista di Django Unchained. L'interprete ha scritto: "Se sei un Gremlins, non dovresti bere alcolici dopo mezzanotte! Ma, cavolo, questo era un Brown Sugar Bourbon!".

Il prossimo anno, HBO Max distribuirà la serie animata Gremlins: Secrets of the Mogwai. Che questo travestimento voglia suggerire la partecipazione di Jamie Foxx al progetto?

Ricordate le tre regole da osservare severamente qualora si abbia un Mogwai? Non esporlo alla luce, non bagnarlo e non dargli da mangiare dopo la mezzanotte! Altrimenti...? Beh, se non ricordate, date una spolverata al cult diretto da Joe Dante, scritto da Chris Columbus e prodotto da Steven Spielberg nel 1984! La serie animata in uscita nel 2022 sarà un prequel del film appena citato.

Per quanto riguarda Jamie Foxx, invece, l'attore tornerà nei cinema a fine anno grazie a Spider-Man: No Way Home.