Green Book: il film premio Oscar in DVD, Blu-ray, 4K e Steelbook dal 16 maggio

Il vincitore premio Oscar 2019 arriva in homevideo: dal 16 maggio, infatti, Green Book sarà disponibile in ben quattro edizioni: DVD, Blu-ray, un'edizione contenente il doppio formato 4K UltraHD + Blu-ray e in una elegantissima steelbook da collezione in Blu-ray. Tutte le edizioni saranno arricchite da un gadget "da Oscar" e in particolare quelle in Blu-ray e 4Kavranno una slipcase nobilitata.

Trionfatore ai Golden Globe e ai Premi Oscar 2019, dove è stato insignito dei premi come Miglior film, Miglior attore non protagonista e Miglior sceneggiatura originale, Green Book è un'opera carica di passione, interpretata da una coppia di attori straordinari, composta dal candidato Oscar Viggo Mortensen e dal Premio Oscar Mahershala Ali. Ispirandosi a vicende reali, il film narra la storia di un'amicizia vera e autentica. Nel 1962, il buttafuori italoamericano Tony Lip deve a tutti i costi trovare un lavoro e accetta di lavorare per il pianista afroamericano Don Shirley decidendo di seguirlo in tour nel sud degli Stati Uniti.

Questi i contenuti speciali: Performance Virtuose, Un'amicizia indimenticabile, Andare oltre "Green Book", Trailer, Trailer.