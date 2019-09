Grease: il film col doppiaggio originale stasera su Paramount Network!

Grease torna stasera su Paramount Network nella versione con il doppiaggio originale dopo il successo dell'evento al BOVISA Drive-In di Milano durante la Milano Movie Week, .

Una serata unica e irripetibile con uno dei musical più famosi della storia del cinema, da sempre rappresentato sui palchi di tutto il mondo e che, ancora oggi ,continua ad affascinare tutte le generazioni. Ambientato negli anni '50, e diretto nel 1978 da Randal Kleiser, con John Travolta, Olivia Newton-John, Stockard Channing, Jeff Conaway, Didi Conn e Barry Pearl, il film racconta la storia d'amore tra Sandy e Danny: due studenti delle superiori che si conoscono durante l'estate e, senza saperlo, si ritrovano a scuola al rientro dalle vacanze. Quando Danny ritrova Sandy però, pur di mostrarsi un duro davanti ai propri amici lascia la povera ragazza australiana in lacrime.

Uscito nel 1978, Grease risultò essere il miglior incasso di quella stagione con i suoi quasi 400 milioni di dollari, e vinse la corsa al botteghino anche in Italia (con il risultato molo più esiguo di 8 milioni di dollari), a fronte di una spesa di poco più di 6 milioni. Il merito del successo va ai due giovani protagonisti: Travolta, 24enne appena uscito dagli abiti di Tony Manero in La febbre del sabato sera, e Newton-John, alla sua prima prova importante. E non solo: più di qualunque ottima interpretazione, canzone candidata all'Oscar ("Hopelessly Devoted to You", cantata da Olivia Newton-John) e splendido balletto, potè all'epoca e può ancora l'effetto nostalgia per i colorati e lucenti anni Cinquanta americani.