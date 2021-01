Grande Gratello Vip, Maria Teresa Ruta parla di sesso ma viene censurata

Maria Teresa Ruta è stata censurata durante il GF Vip Late Show condotto da Tommaso Zorzi perchè parlava esplicitamente di sesso: la conduttrice doveva vestire i panni di una sessuologa ma dopo pochi minuti è stata chiamata in confessionale e censurata nonostante fosse passata da molto l'1:00 di notte.

Ieri sera all'interno del Grande Fratello Vip è andato in onda il GF Vip Late Show ideato e condotto da Tommaso Zorzi, ispirato al Late Show di David Letterman, con protagonisti i vipponi della casa più spiata d'Italia. L'esperimento si può dire senza dubbio riuscito visti i numeri: lo show Iniziato alle 23:00 è durato circa due ore e ha regalato a Mediaset Extra uno share del 2,7 per cento, l'hashtag #tzlateshow è stato primo in tendenza in Italia e settimo nel mondo.

Nel corso dello show ci sono state interviste, prove di canto e di recitazione come quello di Andrea Zelletta che in tarantino ha declamato l'Amleto di Shakespeare. L'ultimo segmento è stato dedicato a Maria Teresa Ruta che per l'occasione si è presentata come nota sessuologa. La conduttrice ha iniziato a parlare dell'orgasmo, sottolineando le differenze tra quello maschile e quello femminile. Quando Zorzi le ha chiesto come una donna raggiunga l'orgasmo la Ruta è scesa nei particolari: "C'è una grande differenza tra l'uomo e la donna. L'uomo tende a quantificare i rapporti sessuali, si confronta sui numeri. I maschietti poi hanno un solo orgasmo e possono provarlo persino mentre dormono, è bizzarro! Noi donne siamo molto più attrezzate, abbiamo due modi per raggiungerlo, siamo più complesse".

A quel punto la regia ha alzato il volume della musica tanto che Zorzi ha chiesto di abbassarlo perché non riusciva a sentire le parole della Ruta che scherzando ha detto "lo fanno apposta". Subito dopo è partito il segnale della pubblicità e Tommaso e la Ruta sono stati chiamati in confessionale. Stefania Orlando ha detto agli altri "stavamo parlando do ortensie, vero?", quando sono tornati nello studio Tommaso ha comunicato: "siamo andati lunghi, dobbiamo terminare entro tre minuti". Una censura che ha irritato il pubblico che stava seguendo il programma, anche perché Maria Teresa non stava sicuramente trascendendo nella volgarità.