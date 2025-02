Grande Fratello, Zeudi scatena la comunità LGBT e il gossip su Enzo Paolo Turchi con una sola frase

Nella settimana di Sanremo, l'attenzione sul Grande Fratello si è certamente affievolita, ma questo non significa che non sia successo di tutto in quella casa. Zeudi Di Palma, per esempio, è stata protagonista delle ultime ore. In particolare, non è passata inosservata una sua frase verso Mattia che ha scatenato, in un colpo solo, le critiche della comunità LGBT e un feroce gossip su Enzo Paolo Turchi.

Zeudi e i pensieri sui "maschi non etero"

Dopo il gioco delle domande organizzato da Mattia, che ha creato ulteriori dissapori nel rapporto già compromesso con Helena Prestes, Zeudi Di Palma si è lasciata andare a una considerazione alquanto discutibile.

In camera, alla presenza di Amanda Lecciso, Stefania Orlando, Federico Chimirri e Mattia Fumagalli, l'ex Miss Italia ha commentato la "capacità" del coinquilino lecchese di riportare, con grande velocità e dovizia di dettagli, i gossip. La concorrente campana, però, ha usato un'espressione decisamente infelice. A cominciare è stata Amanda, che ha detto a Mattia: "A te non si può proprio raccontare un segreto, mamma mia, Gesù santo". Zeudi è intervenuta affermando: "Mattia non regge i segreti. Ma il fatto è che la loro... Tutti i miei amici che sono come Mattia, hanno la lingua lunga".

Fiutando lo scivolone mediatico, che sarebbe certamente stato ripreso in puntata, la Lecciso ha chiesto chiarimenti. La modella ha quindi spiegato: "Mi spiego meglio: i maschi non etero. Loro hanno il fatto di avere la lingua lunga". È stata ancora Amanda a suggerirle di non generalizzare, ma Zeudi non ha colto il suggerimento e ha fatto di peggio.

L'"outing" a Enzo Palo Turchi, Amanda chiede spiegazioni

"Non devo generalizzare? Vabbè guarda ad esempio Enzo Paolo! Prendi come esempio Enzo Paolo, che non si teneva un cecio in bocca, è venuto qui e...": le parole della Di Palma hanno a questo punto scatenato non solo i coinquilini presenti, ma anche la reazione degli spettatori via social.

Amanda Lecciso ha interrotto la discussione alzando le mani: "No, fermati, aspetta un attimo! Che cosa c'entra ora Enzo Paolo con questo discorso? In che senso? Spiegati Zeudi, dai una spiegazione perché questa tu affermazione finisce in una clip e poi fai il confronto". Anche Mattia ha bloccato subito la coinquilina: "Ragazzi, occhio a quello che diciamo perchè qua siamo in diretta".

Zeudi, visibilmente imbarazzata, ha cominciato a ridere nervosamente, provando a giustificare in altro modo le sue parole: "Scusatemi mi sono sbagliata! Perdonatemi ho sbagliato, mi sono imbrogliata! Stavo parlando di Enzo Provenzano, il mio amico. Volevo dire che Enzo Provenzano dice tutto e non tiene mai un cecio in bocca. Lui è il mio stylist, Enzo Provenzano!".

Il più però era stato ormai fatto, e non hanno tardato ad arrivare anche i commeni social, per una vicenda che verrà certamente portata alla luce anche nella diretta di stasera su Canale 5.