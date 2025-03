Grande Fratello, Zeudi e Chiara ai ferri corti: "L’unica vera amicizia in Casa è la loro", dice Alfonso

Le dinamiche all'interno della Casa del Grande Fratello continuano a evolversi, e nelle ultime ore si stanno delineando nuove alleanze e fratture tra i concorrenti. Dopo aver ritrovato l'armonia con Lorenzo, Shaila ha cambiato atteggiamento nei confronti di Chiara e Zeudi, accusandole di averla allontanata dal modello milanese. L'ex velina sembra ora in aperto contrasto con le due gieffine, scatenando nuove tensioni nel gruppo.

Nel frattempo, il rapporto tra Chiara De Palma e Zeudi Cainelli si è notevolmente raffreddato. Le due ragazze, un tempo inseparabili, si sono scontrate in più occasioni, e le loro discussioni non sono passate inosservate ai fan del programma. A confermare la crisi tra loro è intervenuto Alfonso D'Apice, ex concorrente ed eliminato dal reality, che ha deciso di chiarire la sua posizione attraverso una serie di storie su Instagram.

Le parole di Alfonso D'Apice sui social

L'ex gieffino, attualmente fuori dalla Casa, ha ricevuto numerosi messaggi dai fan preoccupati per la situazione tra Chiara e Zeudi e ha deciso di esprimere il proprio pensiero senza mezzi termini: "Facciamo chiarezza. Ricevo centinaia di messaggi riguardo alla situazione tra Chiara e Zeudi, e voglio rispondere in modo diretto. Ho sempre difeso Chiara, sia dentro che fuori dalla Casa, anche a costo di mettermi in cattiva luce e di crearmi nemici", ha scritto il partenopeo in una storia su Instagram.

Alfonso D'Apice non vuole interferire col percorso di Chiara

Alfonso D'Apice ha poi aggiunto: "Chiara è una ragazza intelligente, sa come proteggersi da sola, e se mai ci dovesse essere bisogno, la proteggerò come ho sempre fatto." Ma il suo messaggio non si è fermato qui. Alfonso ha voluto lanciare un chiaro segnale a Chiara riguardo al valore dell'amicizia con Zeudi.

"Quello che mi distingue dagli altri è la sincerità. Dico sempre ciò che penso, senza filtri o secondi fini, e anche oggi non nasconderò nulla. Spero che Chiara capisca che l'unica vera amicizia, senza interessi o strategie, che esista in quella Casa è quella con Zeudi. Lo spero per lei, se così non fosse, sono sicuro che fuori dalla Casa si renderà conto di tante cose."

"Nessuna interferenza nel percorso di Chiara"

Nonostante le richieste dei fan di intervenire direttamente con Chiara, Alfonso ha già chiarito che non affronterà l'argomento durante la sua prossima ospitata in studio. Come la maggior parte degli ex concorrenti, il partenopeo parteciperà alla puntata, ma ha ribadito che non interferirà nelle scelte della sua fidanzata.

"Non interverrò durante la puntata. Non voglio influenzare le sue scelte: questo è il suo percorso e farà ciò che riterrà giusto per sé. Ognuno gestisce le amicizie a modo proprio. Per quanto mi riguarda, Zeudi è e rimarrà una mia amica." Un messaggio che sembra voler ribadire il suo sostegno a Chiara, ma senza imporsi sulle sue decisioni.

Nella Clip caricata su Mediaset Infiniti: Scintille tra Zeudi Di Palma e Chiara Cainelli