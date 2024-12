Grande Fratello, Yulia nei guai: le foto della presunta aggressione a Simone Costa

Il caso di Yulia Bruschi si fa sempre più complicato. Dopo le dichiarazioni dell'ex fidanzato, Simone Costa, rilasciate al settimanale Nuovo Tv, emergono nuove prove che sembrano incriminare la concorrente del Grande Fratello. L'esperto di gossip Biagio D'Anelli ha pubblicato sui social una foto che mostra il volto di Costa con evidenti segni di un'aggressione, attribuita alla gieffina, che si trova ora al centro di una vera e propria bufera mediatica.

L'accusa di violenza domestica

Secondo il racconto di Simone Costa, Yulia Bruschi lo avrebbe aggredito fisicamente durante un litigio, arrivando a scagliargli un bicchiere in faccia. L'incidente, che risale a poche settimane prima dell'ingresso di Yulia nella Casa, gli avrebbe lasciato una cicatrice visibile sul volto. Costa ha inoltre confermato di aver sporto denuncia per violenza domestica contro l'ex compagna, un'accusa che, se confermata, getterebbe un'ombra pesante sulla permanenza di Yulia nel reality.

A rendere la situazione ancora più delicata è stata la pubblicazione, da parte di Biagio D'Anelli, di una foto che mostra chiaramente i segni dell'aggressione sul volto di Simone Costa. L'immagine, diffusa sui social, ha generato un'ondata di commenti indignati, con molti utenti che chiedono l'espulsione immediata di Yulia Bruschi dal programma.

Simone Costa durante la sua visita a Yulia al Grande Fratello

"Vi mostro in esclusiva una delle tante foto che testimoniano l'aggressione di quella sera. Un paio di giorni prima che iniziasse il Grande Fratello", si legge nella caption del post condiviso da Biagio. La notizia ha già iniziato a circolare tra i fan del programma e, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere affrontata nella puntata di stasera, dove i rumors parlano di televoto flash o espulsione immediata per uno dei concorrenti in gioco.

All'interno della Casa, i coinquilini non sono ancora a conoscenza delle accuse rivolte a Yulia, ma l'eventuale comunicazione di un provvedimento disciplinare potrebbe cambiare radicalmente le dinamiche del gioco. Con l'emergere di queste nuove prove, il futuro di Yulia Bruschi nel Grande Fratello sembra sempre più incerto. La puntata di stasera potrebbe essere decisiva per fare chiarezza sulla situazione e per capire se la produzione deciderà di prendere provvedimenti contro di lei.