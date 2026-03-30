Grande Fratello Vip 8 anticipazioni: eliminato e provvedimenti disciplinari in vista?

Scontri sempre più accesi nella Casa e nomination decisive: la puntata di stasera promette eliminazioni importanti e momenti carichi di tensione tra i concorrenti più discussi.

La quinta puntata del Grande Fratello Vip va in onda questa sera, stasera 30 marzo, eccezionalmente di lunedì per evitare la concomitanza con la partita della Nazionale. L'appuntamento è in prima serata su Canale 5, subito dopo La Ruota della Fortuna. Alla conduzione ritroviamo Ilary Blasi, affiancata dalle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. La serata sarà decisiva: uno dei concorrenti in nomination dovrà abbandonare definitivamente la Casa.

Tensioni al femminile nella Casa

Il clima tra i VIP resta teso e ricco di scontri. Protagoniste delle ultime discussioni sono Alessandra Mussolini e Adriana Volpe, il cui rapporto continua a deteriorarsi. Non mancano polemiche anche attorno a Ibiza Altea, finita sotto accusa per alcuni commenti considerati offensivi. A intervenire con decisione è stata Antonella Elia, che non ha nascosto il proprio disappunto, alimentando ulteriormente le tensioni interne.

Raimondo e Francesca: amicizia o qualcosa di più?

Negli ultimi giorni si è fatta sempre più evidente la complicità tra Francesca Manzini e Raimondo Todaro. I due hanno condiviso momenti di confidenza, tra cui una lunga chiacchierata nella sauna che ha fatto nascere sospetti su un possibile legame più profondo. Tuttavia, mentre Francesca sembra essersi lasciata andare, Raimondo appare più distaccato, lasciando il pubblico nel dubbio: si tratta solo di amicizia o sta nascendo qualcosa?

Raul Dumitras

Momenti emozionanti: arrivano le sorprese

La puntata di questa sera promette anche momenti toccanti. Due concorrenti riceveranno infatti delle sorprese speciali: Adriana Volpe potrà riabbracciare la figlia Giselle, mentre Alessandra Mussolini incontrerà nuovamente i suoi tre figli. Saranno attimi carichi di emozione, destinati a coinvolgere non solo i protagonisti ma anche il pubblico da casa.

Eliminazione: chi dovrà lasciare il gioco?

Grande attesa anche per il verdetto del televoto. I concorrenti in nomination sono:

Adriana Volpe

Antonella Elia

Francesca Manzini

Giovanni Calvario

Ibiza Altea

Lucia Ilardo

Marco Berry

Raul Dumitras

Secondo i sondaggi, la situazione appare ancora molto incerta, con almeno quattro concorrenti a rischio eliminazione. Il meno votato dovrà abbandonare definitivamente il reality. Secondo le anticipazioni uno o più concorrenti finiranno in isolamento, qualcuno ha violato il regolamento?

La puntata sarà visibile in diretta su Canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity e sul canale ufficiale del programma, per una serata che si preannuncia ricca di colpi di scena, emozioni e nuovi sviluppi all'interno della Casa più spiata d'Italia.