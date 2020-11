Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci e la confessione hot sulle misure di Pierpaolo Pretelli

Elisabetta Gregoraci loda le misure intime di Pierpaolo Pretelli: nella notte la showgirl ha stupito i compagni di stanza facendo degli apprezzamenti hot sul suo amico speciale.

Il rapporto tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli continua a far discutere fuori e dentro il Grande Fratello Vip, nonostante i paletti messi dall'ex moglie di Briatore. Anche ieri alcuni fan sono andati a urlare i loro nomi fuori dalla casa di Cinecittà nella speranza che la showgirl ceda alle avances dell'ex velino. Nel frattempo Elisabetta ha scoperto una delle "doti nascoste" di Pierpaolo e ha deciso di condividerle con i suoi compagni di stanza.

Tutto è nato da una sorta di strip di Andrea Zelletta, l'ex tronista si aggirava in mutande per la stanza arancione vantandosi del suo fisico con Elisabetta, lei gli ha risposto con un malizioso "Niente di che Pierpaolo batte tutti" esaltando le misure del suo amico. Andrea le ha risposto a tono "Io c'ho il trucco, c'ho le p...e grosse, Pierpaolo c'ha un bel pacco, però dipende dal prolungamento com'è".

La conversazione ha attirato l'attenzione di Adua del Vesco e Dayane Mello che fino a quel momento stavano parlando tra di loro a letto: la modella brasiliana si è sporta verso il letto di Pierpaolo come a voler verificare l'informazione di Elisabetta ma Pretelli è rimasto a pancia sotto.

Stasera è prevista la diretta del Grande Fratello Vip 5 in prima serata su Canale 5, nella casa di Cinecittà entrerà Cristiano Malgioglio e uscirà uno dei sette concorrenti in nomination: Dayane Mello, Selvaggia Roma, Francesco Oppini, Adua Del Vesco, Elisabetta Gregoraci, Enock Barwuah e Andrea Zelletta