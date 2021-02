Grande Fratello Vip, la folle corsa di Alfonso Signorini per un topo, ma è solo uno scherzo

La folle corsa di Alfonso Signorini via dallo studio del Grande Fratello Vip ha fatto il giro dei social in pochi minuti: tutta colpa di un topo! Per il conduttore infatti i piccoli roditori rappresentano una vera e propria fobia, come sa bene Cristiano Malgioglio, artefice del malefico scherzo.

La diretta del Grande Fratello Vip 5 di ieri sera 23 febbraio ci ha regalato uno dei momenti più trash di questa lunghissima edizione che, finalmente, lunedì si concluderà. All'inizio della puntata Alfonso Signorini aveva annunciato che il GF Vip 5 aveva organizzato uno scherzo ai concorrenti, in particolare a Tommaso Zorzi a cui è stato fatto credere che il programma avrebbe subito un ulteriore prolungamento che, per inciso, era stato rifiutato dall'influencer milanese che si era detto pronto ad abbandonare la casa di Cinecittà.

Chi di scherzo colpisce di scherzi perisce e così lo stesso Alfonso Signorini è stato vittima di una burla da parte di Cristiano Malgioglio ed alcuni degli ex concorrenti. Come potete vedere in questo video, Cristiano Malgioglio ha fatto partire un topo meccanico, quando Alfonso Signorini lo ha visto è corso dietro le quinte del programma urlando "c'e un topo, io l'ho visto" e poi rivolgendosi agli assistenti di studio ha chiesto di mandare la pubblicità.

Quando ha capito che si trattava di uno scherzo, il conduttore è tornato al centro dello studio e ha mandato a quel paese Malgioglio, spiegando che ha il terrore dei topi e delle mucche. I topi sono stati i grandi protagonisti di quest'edizione, hanno convissuto con la contessa Patrizia De Blanck nella sua 'suite' del Grande Fratello e recentemente un topo è apparso ai piedi del letto di Tommaso Zorzi, ma nessuno se n'è accorto.