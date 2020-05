Grande Fratello Vip, Alfonso Signorini: “Torniamo a settembre”

Alfonso Signorini torna alla guida del Grande Fratello Vip a partire dal prossimo settembre; a pochi mesi dalla fine dell'edizione che ha visto trionfare Paola Di Benedetto, la casa di Cinecittà riaprirà i battenti con un doppio appuntamento settimanale.

Mentre Mediaset e RAI cercano di definire i palinsesti estivi, Alfonso Signorini lancia la bomba: il Grande Fratello VIP torna prima del previsto, addirittura il prossimo settembre. Poche settimane fa Paola Di Benedetto si chiudeva alle spalle la Casa di Cinecittà, la showgirl aveva trionfato a sorpresa nel reality dedicato ai VIP, in quel momento nessuno pensava che lo show di Alfonso Signorini potesse ritornare a pochi mesi di distanza. Il conduttore invece ha spiazzato tutti dando l'annuncio durante una diretta Instagram con Simona Ventura "Inizierà a settembre magari un po' prima rispetto alla tabella di marcia", ha detto Alfonso Signorini che ha confermato il doppio appuntamento settimanale: "con ogni probabilità andremo in onda con le due dirette settimanali, all'inizio mi sono spaventato, poi abbiamo capito che il pubblico si affezionava a seguire cosa succedeva nella casa".

Alfonso Signorini - che lo scorso hanno ha debuttato come conduttore del reality - sta già pensando al casting: "Ho già scelto due concorrenti, il cast sarà ancora più famoso dello scorso anno - ha detto aggiungendo - lo stile sarà esattamente come quello dell'edizione appena finita se non di più! Come lo scorso anno la gente non dovrà mai dire: 'Ma questo chi cavolo è?'". Al suo fianco ci sarà ancora Pupo "confermatissimo", ha detto Alfonso a Simona Ventura, mentre per il momento non si hanno notizie sul futuro dell'altra opinionista, Wanda Nara.