Grande Fratello Vip 7, Orietta Berti "Dirò sempre quello che penso"

Orietta Berti ha promesso che, come opinionista del Grande Fratello Vip 7, non avrà peli sulla lingua e dirà sempre quello che pensa.

Orietta Berti sarà la nuova opinionista del Grande Fratello Vip 7 e promette ad Alfonso Signorini e al pubblico che dirà sempre quello che pensa: la cantante rivelato come affronterà questa nuova avventura e se tornerà a girare l'Europa nella seconda stagione di Quelle brave ragazze, il programma televisivo in onda su Sky.

Per la nuova edizione del Grande Fratello Vip, che si preannuncia la più lunga della storia, Alfonso Signorini ha scelto al suo fianco Sonia Bruganelli, confermata nonostante avesse detto di voler tornare a lavorare con il marito Paolo Bonolis. Il secondo nome uscito dal cilindro del conduttore è stato quello di Orietta Berti, la cantante che negli ultimi anni sta vivendo una nuova primavera, un nome che mette d'accordo giovani e meno giovani.

La Berti, intervistata dal settimanale TV Sorrisi e Canzoni, ha parlato della sua prossima esperienza, rivelando cosa vuole da lei Signorini "Alfonso si aspetta da me che io dica tutto quello che penso, così come mi viene. Non mi sto allenando ad avere un'opinione sugli argomenti più spinosi". Al suo fianco ci sarà Sonia, che lo scorso anno ebbe un rapporto con Adriana Volpe, ex opinionista del reality, a dir poco burrascoso, di lei Orietta dice "Conoscevo già Sonia. Mi ha invitato nella sua trasmissione 'I libri di Sonia'. Abbiamo parlato della mia biografia 'Tra Bandiere rosse e Acquasantiere'. Se litigheremo? Dipenderà dalle circostanze".

La prossima stagione Orietta non ritornerà, come presenza fissa, in Che Tempo che fa, andrà a trovare Fabio Fazio solo una volta e per una promozione pubblicitaria "per presentare il mio nuovo cofanetto musicale".

La scelta di partecipare al Grande Fratello Vip potrebbe pregiudicare la sua partecipazione alla seconda stagione di Quelle brave ragazze su Sky: "Io ripartirei subito con Mara Maionchi e Sandra Milo. Mi piacerebbe tanto vedere i castelli della Loira, in Francia. Per Mediaset non ci sono problemi, bisogna capire però se ci stiamo con i tempi", ha rivelato a Sorrisi.

La scelta di Orietta come opinionista ha avuto la benedizione di Maurizio Costanzo, il conduttore sulle pagine di Chi ha scritto "Trovo ingiusto anche solo ricordare i suoi anni anagrafici perché Orietta non ha età. E' rimasta sulla via dei Ciclamini meravigliosa e spumeggiante. Ha saputo conquistare i giovani legandosi a un genere di musica che non è il suo, come il trap. Se non è talento questo non so quale lo sia".