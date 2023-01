Grande Fratello Vip 7, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro: primo bacio sotto le lenzuola?

Finita la puntata del Grande Fratello Vip 7 del 9 gennaio, Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro hanno passato la serata insieme. I due concorrenti, alla fine, si sono coricati nello stesso letto, e, secondo alcuni video che girano sul web, potrebbero essersi scambiati il primo bacio sotto le lenzuola.

Durante ventisettesima puntata del Grande Fratello Vip 7, Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui riassumeva il rapporto di Oriana Marzoli con gli uomini della casa, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

La relazione tra l'ex tronista di Uomini e Donne e la modella venezuelana è stata caratterizzata da alti e bassi, più bassi che alti in realtà. Per Daniele, Oriana è "la più falsa della Casa", perchè prende in giro tutti "Da quando sei arrivata, giochi e basta, non ti importa di nessuno, nemmeno dei tuoi amici", come le ha detto durante l'ultimo litigio.

Ieri sera, dopo la diretta, tra i due ci è stato un inatteso riavvicinamento. I vipponi hanno parlato in veranda, Daniele l'ha invitata a mostrarsi per come è veramente. In puntata la ragazza ha ricevuto la sorpresa della mamma. La donna le ha ricordato che, oltre ad essere bella esteriormente, ha anche un buon cuore. "Nessuno conosce la vera Oriana", ha affermato la madre della modella.

Quando è giunto il momento di andare a dormire, i due sono finiti nello stesso letto, e così, piano piano, si sono coperti con le lenzuola. Nascosti dalle telecamere Oriana e Daniele si sarebbero scambiati il primo bacio, come mostrano i rumori sospetti colti dai video.