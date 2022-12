Grande Fratello Vip 7, Daniele Del Moro contro Oriana Marzoli: "prendi in giro tutti da quando sei arrivata"

Al Grande Fratello Vip 7 la tensione è esplosa tra Daniele Del Moro e Oriana Marzoli. I due, dopo un periodo di tregua, sono tornati ad attaccarsi con l'ex tronista stanco delle voci messe in giro dalla modella venezuelana. Oriana da più di un mese, continua a sottolineare che l'antipatia di Daniele nei suoi confronti nasce dal suo rifiuto iniziale.

Giornata di tensioni all'interno della casa più spiata d'Italia, dopo una discussione tra Oriana e Antonella Fiordelisi, ne è nata un'altra tra Daniele Del Moro e la stessa Marzoli. A quest'ultima non era piaciuto l'atteggiamento dell'ex tronista. Daniele, durante la lite tra le due coinquiline, si era messo a ridere: "Dopo mesi che stiamo qua dentro guardarvi litigare mi aiuta a passare il tempo", ha spiegato Del Moro

Quando Oriana gli ha detto di esserci rimasta male, Daniele si è arrabbiato: "Sei la più falsa della Casa, prendi in giro tutti da quando sei arrivata, giochi e basta, non ti importa di nessuno, nemmeno dei tuoi amici, non venire a fare la morale a me", le ha detto. La Marzoli, che non si aspettava una reazione alla sua provocazione, si è detta esterrefatta, ma Daniele ha continuato: "L'unica cosa che ti interessa davvero sono i tuoi follower. Stavi per uscire dalla Casa e non hai nemmeno temuto di perdere le persone a cui fingi di tenere", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Finito questi primo round, Oriana ha continuato a sparlare di Daniele: "Avete visto come si è comportato?" ha chiesto a Giaele De Donà e Micol Incorvaia "Solo perché l'ho rifiutato". Poi, mentre Oriana, sta raccontando quanto accaduto a Nicole Murgia le si è avvicinato Daniele, sempre più arrabbiato. "Mi è stato detto che dici in giro che sono arrabbiato perché mi hai rifiutato", le dice, aggiungendo che da oggi in poi non vuole che Oriana parli d lui con gli altri.

Daniele le ha ripetuto di non essere interessato a lei: "Una persona che da quando sta qua si è interessata a diversi uomini. Pensi che voglia una persona come te vicino a me?", le ha chiesto. "Se continui a dire cazzate su di me giuro che dico tutto quello che so di te ed Antonino", ha concluso Daniele lasciando nel dubbio gli spettatori. Cosa saprà l'ex tronista che noi ingnoriamo?