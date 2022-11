Grande Fratello Vip 7: notte hot tra Antonino e Oriana e Antonella e Edoardo

Sale la temperatura nella casa del Grande Fratello Vip 7: stanotte la coppia ufficiale del reality Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, ed una molto ufficiosa, formata da Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli, hanno dato vita alla serata più hot del reality.

I primi movimenti sospetti sotto le lenzuola del Grande Fratello Vip 7 sono stati quelli tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese. La storia non è andata avanti, anche perchè l'ex concorrente di Ti spedisco in convento è sposata e, per quanto la sua relazione sia libera, le corna in diretta nazionale, avrebbero sicuramente rovinato il suo matrimonio con Bradford Beck, il ricco imprenditore americano con cui è sposata.

Stanotte, Antonino Spinalbese ha concesso il bis, questa volta la sua partner è stata Oriana Marzoli, la modella di origini venezuelane che nella puntata del 14 novembre, messa alle strette da Alfonso Signorini, aveva confessata di essere attratta dall'ex di Belen.

In un altro letto, stando ai racconti di chi ha seguito la diretta su Mediaset Extra, ed alcuni video girati su Twitter, Antonella Fiordelisi e Edoardo ed Donnamaria hanno replicato lo spettacolo dei loro coinquilini.

La coppia ufficiale della casa è stata benedetta anche dal padre della schermitrice, che durante una sorpresa alla figlia, aveva speso solo belle parole per l'ex volto di Forum. Per qualcuno, compresa l'opinionista Sonia Bruganelli, l'avvicinamento definitivo di Antonella ad Edoardo è stata proprio una conseguenza di quel discorso. La schermitrice avrebbe capito che la coppia fuori sta avendo successo.

Nel frattempo, su Twitter è iniziata la festa, una nottata passata a commentare con pop-corn alla mano il cinema hot che stavano regalando i concorrenti della casa, mai come questa volta, più spiata d'Italia.