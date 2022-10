Grande Fratello Vip 7: Giaele De Donà e Antonino Spinalbese sotto le lenzuola, il video hot

Serata hot tra Giaele De Donà e Antonino Spinalbese al Grande Fratello Vip 7: i due si sono avvicinati sotto le lenzuola. La regia del reality ha continuato a riprendere la scena e i movimenti sospetti tra i concorrenti.

La serata di ieri ha segnato la fine dei #gintonic? L'hashtag frequentato dai fan della coppia, mai composta, formata da Antonino Spinalbese e Ginevra Lamborghini. L'ex di Belen infatti, sembra aver avuto un incontro molto ravvicinato con Giaele De Donà sotto le coperte del Grande Fratello Vip 7. Come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity, Antonino e ha letto e Giaele lo stuzzica dicendogli: "Hai paura di rimanere solo con me?"e poi "Amore, ora di Carnevale sarai così innamorato di me che non te ne andrai più. Inutile che fai il fenomeno". Nella scena successiva, i due sono sotto le coperte insieme "Sei tu che mi tiri, è la verità", dice l'ex concorrente di Ti spedisco in convento, riferendosi alle accuse che le sono arrivate dallo studio, durante le dirette dell Grande Fratello Vip 7, di provocare l'hair stylist.

"Non ci casco più", continua lei, tenendo sempre le mani fuori dalle lenzuola, per dimostrare che il primo, ed anche il secondo, passo, lo ha fatto Antonino. Poi comincia la parte hot del video, sospiri, la telecamera che indugia sui movimenti sospetti sotto le coperte senza staccare. "Fai piano", dice lui, mentre i movimenti continuano. La scena viene ripresa per altri venti secondi, poi la telecamera stacca su Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria.

Giaele ha mantenuto la promessa, nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 7 aveva rassicurato Ginevra Lamborghini dicendole di non preoccuparsi, che si sarebbe presa lei cura del suo Antonino. La miliardaria, come la chiamano scherzosamente su Twitter, è stata di parola.