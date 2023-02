Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini contro Ivana Mrazova: “Hai rovinato tutto, sei una delusione"

Al Grande Fratello Vip 7 tra Luca Onestini e Ivana Mrazova i rapporti si sono improvvisamente inaspriti. Molti pensavano che l'ex coppia della seconda edizione del reality potesse tornare insieme ma, evidentemente, le questioni rimaste in sospeso sono venute alla luce in questi giorni di convivenza nella casa più spiata d'Italia.

Ivana Mrazova è entrata al Grande Fratello Vip 7 nella puntata del 6 febbraio, insieme ad altri ex fidanzati dei concorrenti del reality. Molti avevano creduto che tra i due potesse rinascere l'amore, ma le cose non stanno andando nella direzione sperata dai fan della coppia e, forse, dagli autori del programma. I primi dissapori si sono avuti quando, durante un gioco, Ivana ha baciato Andrea Maestrelli. "Pensavo non lo facesse, ma è libera di farlo", ha detto l'ex Mister Italia che comunque sembrava risentito.

Dopo una discussione, nata proprio per questo bacio, Nicole Murgia ha detto a Luca: "Sicuramente tu hai la tua lettura che noi non possiamo dare. Per come vi guardate, per come state insieme, da fuori noi diamo una lettura diversa". Lui ha replicato: "Tra noi ci sta un feeling, un legame, ma io non sono mai tornato con una persona con cui sono stato. Che da parte mia ci sia dell'affetto, è un altro discorso".

Ivana Mrazova è un ospite nella casa del Grande Fratello Vip 7, la sua permanenza nel gioco non è stata ancora rivelata dagli autori. Anche per questo motivo, la modella ha provato a chiarire con Onestini: "Tu vuoi stare così? Domani potrei andarmene". Parlando del bacio, dato ad Andrea, Ivana ha rinfacciato a Luca un avvenimento del passato: "Dopo un mese, due mesi, che ci siamo lasciati, ti ho visto baciare un'altra persona. Il mio è stato dopo anni e per gioco. Era un bacio a stampo, non pensavo causasse tanto".

Le accuse di Ivana sono motivo di un nuovo litigio Tra i due. Luca Onestini si è sentito attaccato dalla sua ex fidanzata. "Non si insinuano le cose a caso. Perché devi tirare fuori delle cose vecchie che non c'entrano niente?", le dice. Lei gli replica rivelandogli che era una cosa che avrebbe voluto dirgli da tempo: "Io ce l'avevo dentro, mi hai fatto smuovere quella roba lì". Ma Luca Onestini non ci sta e afferma convinto: "Hai rovinato completamente quello che c'era, sei una delusione totale", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.