Grande Fratello Vip 7: le prime parole di Edoardo Donnamaria su Antonella: "Mi manca come non mai"

Dopo la squalifica dal Grande Fratello Vip 7, oggi Edoardo Donnamaria ha parlato per la prima volta da ex concorrente. In un'intervista radiofonica, ha rivelato come ha passato le prime ore dopo aver abbandonato il reality e del futuro con Antonella Fiordelisi

Edoardo Donnamaria ha parlato dopo la squalifica con i suoi colleghi di Rtl 102.5. "Sono decisamente frastornato. Ho dormito tre ore stanotte". Sono state le sue prime parole. Edoardo è uscito dal programma per aver detto una parolaccia e strappato il piatto dalle mani di Antonella Fiordelisi.

"Avevo detto che sarei uscito dalla Casa del Grande Fratello e non avrei toccato il telefono. Sono uscito dalla Casa del Grande Fratello e ho toccato il telefono". Fuori dalla Casa ad attenderlo c'erano i familiari. Ha parlato con i genitori ed il fratello e poi ha riabbracciato il suo cane.

Edoardo Donnamaria sta riacquistando il buonumore sparito nella casa più stressante d'Italia. "Al matrimonio con Antonella invito tutti quelli di Rtl 102.5 tranne Charlie Gnocchi", ha detto scherzando. Con il fratello di Gene ha condiviso la prima parte del reality.

Tornando sul suo tormentato amore con la spadista ha confessato: "Io ho un pensiero da quando sono uscito dalla Casa ed è quando rivedrò Antonella. È il mio unico pensiero al di là del lavoro e degli amici. Sento una mancanza che non so come spiegare perché è una cosa che non succede nella vita reale".

"Il modo più facile per comunicare con lei sarà andare fuori col megafono - ha affermato - È stato bello sentirla dire ieri sera che ha capito di essere molto innamorata, un po' meno vederla piangere per me perché là dentro, lo sanno tutti, si vive un'emozione distorta. Ho sentito anche Tavassi dire che ero un bravo ragazzo e poi chiedersi immediatamente perché stava parlando di me come se fossi morto". Nella clip caricata su Mediaset Infinity potete vedere il saluto tra Edoardo ed Annalisa prima che Donnamaria lasciasse la casa.