Grande Fratello Vip 7, anticipazioni della puntata del 13 febbraio: focus su Davide del Moro e Oriana Marzoli

Il Grande Fratello Vip 7 torna stasera 13 febbraio 2023 su Canale 5 alle 21:30 con una nuova puntata. Nella trentatreesima serata del reality è prevista un' eliminazione, otto vipponi sono al televoto. Al centro del programma il rapporto tra Davide del Moro, Oriana Marzoli e Martina Nasoni

Nuovo appuntamento con il Grande Fratello Vip 7, reduce da un brutto giovedì in termini di ascolto, la puntata ha dovuto cedere le armi alla corazzata Sanremo. Stasera il focus del programma sarà sul rapporto tra Davide del Moro, Oriana Marzoli e Martina Nasoni. I due ex fidanzati hanno litigato in maniera molto dura. Daniele Dal Moro è al centro di due cicloni: Oriana Marzoli e Martina Nasoni. Il rapporto fra i due ex ha scatenato la gelosia di Oriana, ma la reazione di Martina non si è fatta attendere.

Luca Onestini e Ivana Mrázová, tra amore e gelosia. Un bacio tra la modella e Andrea Maestrelli, dato durante un gioco, scatena una forte discussione fra i due ex. I due da stamattina sono quasi inseparabili e Alfonso Signorini scommette che ha breve scatterà un bacio, come ha detto ella clip caricata su Mediaset Infinity.

Due sorprese attenderanno i VIP: Sarah Altobello e Andrea incontreranno qualcuno di speciale. Non mancano scontri e chiarimenti, per Attilio Romita ci sarà il temuto confronto con la mamma di Edoardo Tavassi.

In ultimo, otto concorrenti al televoto eliminatorio: Nikita Pelizon, Antonino Spinalbese, Nicole Murgia, Daniele Dal Moro, Attilio Romita, Edoardo Donnamaria, Oriana Marzoli e Davide Donadei. Uno tra loro dovrà abbandonare definitivamente il gioco.