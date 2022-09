Grande Fratello Vip 7: Elettra Lamborghini diffida la sorella Ginevra

Durante la seconda puntata del Grande Fratello Vip 7 è arrivata già la prima diffida: a mandarla è stata Elettra Lamborghini, destinatari la sorella Ginevra e lo stesso programma. La gieffina in questi giorni ha parlato spesso del suo difficile rapporto con la sorella che, attraverso i legali, ha chiuso definitivamente la porta ad un eventuale chiarimento.

Niente incontro in Giardino o in Glass Room, il chiarimento sperato, soprattutto da Alfonso Signorini, tra Elettra e Ginevra Lamborghini, se mai ci sarà, si farà lontano delle telecamere del Grande Fratello Vip 7. Un duro colpo per il conduttore che sperava nello scoop. "Non mi aspettavo una diffida. Ci sta, non me l'aspettavo. Conoscendola lo potevo immaginare. Pecco di ingenuità, ma lo potevi immaginare", ha detto la gieffina quando Signorini le ha comunicato la decisione della sorella.

Ginevra Lamborghini in questi giorni ha spiegato di non conoscere i motivi della rottura, e che proprio per questo cerca un chiarimento con la cantante: "Io avrei bisogno di ritrovare la pace insieme a lei. Mi hanno chiesto tante volte cosa sia successo. Io non do la colpa ai miei genitori, non incolpo nessuno. Ne ho parlato con mamma e papà e anche loro fanno fatica a inquadrare. Una motivazione potrebbe essere la paura di essere prevaricata oppure oscurata da me. Anche se mi dovesse mandare a quel paese, vorrei un confronto", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Proprio giovedì, parlando con i coinquilini, Ginevra ha ipotizzato che il rapporto con il padre possa essere una causa della loro rottura: "Mio padre ci ha messo molto a confronto. Mi chiamava la principessina, diceva 'Guarda che bella Ginevra'. Invece a Elettra diceva: 'Sei un maschiaccio', le faceva notare il chiletto in più. È normale che lei sia cresciuta un pochino con una competizione nei miei confronti".