Grande Fratello Vip 7: Edoardo Tavassi ammonito per la seconda volta da Alfonso Signorini

Seconda ammonizione per Edoardo Tavassi al Grande Fratello Vip 7. Il concorrente è stato chiamato nel confessionale da Alfonso Signorini. Il conduttore lo ha rimproverato per alcune frasi dette durante un litigio con Micol Incorvaia.

Come ogni anno, Alfonso Signorini ha fatto un'incursione nella casa più spiata d'Italia per testare gli umori dei finalisti del programma. I vipponi che hanno raggiunto il traguardo sono: Edoardo Tavassi, Nikita Pelizon, Oriana Marzoli, Micol Incorvaia e Giaele De Donà. Il sesto sarà deciso dal pubblico grazie al televoto tra Alberto De Pisis e Milena Miconi.

Dopo aver augurato buona fortuna a tutti i concorrenti in gara, Alfonso Signorini ha chiesto un faccia a faccia con Edoardo Tavassi, facendolo entrare nel confessionale. Subito dopo, Edoardo è stato ammonito per la seconda volta, non si sa dopo quante ammonizioni scatta la squalifica. Poche sere fa Edoardo e Micol hanno litigato, durante un gioco Tavassi non ha ricordato alcune informazioni su Micol, e lei glielo ha fatto notare. Quando i due si sono messi a letto, la discussione è continuata. "Sei una sfigata", aveva detto Tavassi alla Incorvaia.

Questo termine non è piaciuto ad Alfonso, sembra che ormai al Grande Fratello Vip sia vietato anche litigare: "L'altra sera, quando hai litigato con Micol ed eravate in una situazione di intimità, ti sei lasciato andare ripetutamente a delle parole che noi abbiamo detto che non si devono dire. Anche in una situazione di intimità come quella, che potrebbe essere paragonata alla telefonata di due fidanzati, non va bene". Signorini ha riconosciuto che il comportamento di Tavassi non era aggressivo, ma questo non ha salvato il fratello di Guendalina dalla ramanzina.

Il litigio tra Edoardo e Micol, comunque, non aveva lasciato strascichi, tanto che gli Incorvassi ieri, prima della serata cinema, si sono lasciati andare a qualche tenera coccola, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.