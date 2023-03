Grande Fratello Vip 7, Micol Incorvaia su Edoardo Tavassi: “Fuori dalla casa? Non so come sarà”

Il Grande Fratello Vip 7 termina lunedì 3 aprile, e come nelle precedenti edizioni, i concorrenti riflettono su quello che succerà una volta tornati nel mondo reale. I più preoccupati sono quelli che hanno creato un forte legame, come Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi, unica coppia in questo momento all'interno della casa più spiata d'Italia. I due vivono in città diverse, Roma lui, Milano lei, e questo agita i pensieri di Micol.

La Incorvaia ha confidato le sue preoccupazioni ad Oriana Marzoli, la vippona è seccata perchè potrà vedere Edoardo solo tre o quattro volte al mese, quando sarà possibile. Le relazioni a distanza la preoccupano, soprattutto dopo questi mesi passati a contatto 24 ore su 24. "Ansia no, tristezza sì, perché penso che passerò dal vederlo tutti i giorni a tre, quattro volte al mese, quando sarà possibile. Non so come sarà", ha detto la seconda finalista del programma, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

Luca, invece, sembra più tranquillo, pronto a darle fin da subito le sue chiavi di casa, in modo che possa scendere nella capitale ogni volta che lo vuole. Questo fa piacere a Micol, ma non la tranquillizza: "Devo pensare a questa cosa, un pò mi fa paura, io ho tutta la mia vita a Milano". Edoardo è convinto che l'importante è mantenere viva la fiamma del rapporto, Tavassi, in passato, ha chiuso relazioni perchè molte sue compagne erano diventate solo amiche.

In serata tra Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia c'è stata tensione dopo un gioco dove si sono sottoposti a domande sulla loro vita. Tavassi non ha ricordato alcune informazioni su Micol, e lei glielo ha fatto notare. Successivamente, Tavassi ha accusato Micol di aver agito in modo scorretto, sostenendo che il suo comportamento poteva incidere sul giudizio del pubblico.