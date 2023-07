Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria svela perchè è stato espulso dal reality

Edoardo Donnamaria, conosciuto dal pubblico come volto di Forum, prima ancora della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 7, ha raccontato i suoi progetti futuri a TvBlog. Diviso tra il mondo della musica e quello della televisione, Edoardo ha voluto allontanarsi dal trash che ha caratterizzato l'ultima edizione del reality condotto da Alfonso Signorini. Inoltre, ha rivelato i motivi della sua squalifica dal programma.

Il Grande Fratello Vip 7 ha suscitato numerose polemiche, a causa dell'eccessivo livello di trash, tanto da spingere Pier Silvio Berlusconi a intervenire e imporre nuove regole. Edoardo Donnamaria è stato uno dei primi concorrenti a pagarne le conseguenze, essendo stato squalificato pochi giorni prima della conclusione del programma.

La squalifica di Edoardo Donnamaria dal GFVIP7

Ricordando o la sua esperienza nella casa più spiata d'Italia, Donnamaria ha affermato "Io col mondo del trash non ho nulla a che fare, a maggior ragione se consideriamo tutte le precedenti edizioni del Grande Fratello. Il mio problema è che amo le parolacce. È una passione tramandata da mio nonno. Dico troppe parolacce. E sono stato cacciato dal Grande Fratello per questo, non per altro. Non sono trash, sono stato volgare, sì, ma non me ne vergogno".

Edoardo non rifarebbe il Grande Fratello Vip 7 "è stata l'esperienza più faticosa a livello psicologico della mia vita". Ma non esclude di partecipare ad altri reality: "Se parliamo di Isola dei famosi o Pechino Express allora sì, anche subito: sono appassionato di giochi, prove fisiche e sopravvivenza".

In queste ore è uscito 'Piccolo Sole', l'ultimo singolo di Drojette, al secolo Edoardo Donnamaria. L'ex gieffino in questa fase della sua vita è diviso tra televisione e musica. "Se ritornerò a Forum? Non lo so ancora, sto valutando e capendo se riesco a far combaciare tutti i miei impegni, tra radio, musica e tutto il resto. Vediamo se riusciamo a trovare una formula", ha detto durante l'intervista.

Nella casa del Grande Fratello Vip 7, Edoardo Donnamaria aveva iniziato una relazione con Antonella Fiordelisi, una storia complicata sia all'interno del loft di Cinecittà che nella vita reale. Tuttavia, la coppia ha deciso di separarsi qualche settimana fa. Nonostante ciò, i loro fan, conosciuti come Donnalisi, non si sono ancora arresi e sperano ancora in una possibile riappacificazione tra i due.