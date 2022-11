Grande Fratello Vip 7: Edoardo Donnamaria: "Patrizia Rossetti e Luciano Punzo hanno sco*ato"

Rivelazione a sorpresa di Edoardo Donnamaria su una presunta notte movimentata passata sotto le lenzuola da Patrizia Rossetti e Luciano Punzo: i due avrebbero sco*ato al Grande Fratello Vip 7. Il volto di forum lo ha raccontato ad alcuni coinquilini del reality.

Gli ormoni dei concorrenti di quest'edizione del Grande Fratello Vip 7, sembrano irrefrenabili. Dopo i movimenti delle lenzuola che hanno caratterizzato gli incontri ravvicinati tra Antonino Spinalbese e Oriana Marzoli da una parte e Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria dall'altra, sembra che un'altra coppia non sia riuscita a frenare i bollenti spiriti.

Secondo Edoardo Donnamaria, i protagonisti della nuova notte di fuoco sono stati Patrizia Rossetti e Luciano Punz. Il volto di forum lo ha raccontato nel giardino della casa più spiata d'Italia: "Mi sa che ieri Luciano ha sco.ato", ha detto. Edoardo Tavassi gli ha chiesto: "Con chi?". Pronta la risposta di Donnamaria: "Con Patrizia". Dal fratello di Guendalina arriva una conferma: "Lo penso anche io".

Con i due Edoardo c'era Attilio Romita, il mezzo busto ha parlato di Patrizia come una bella donna che dice quello che pensa e questo, secondo il mezzo busto è un pregio. Nessuno dei gieffini coinvolti nella discussione ne ha parlato con i diretti interessati. Patrizia e Luciano, dal canto loro, non hanno dato nessun segnale che possa far capire che le parole e le supposizioni dei due Edoardo siano vere.

Patrizia Rossetti nelle ultime ore ha raccontato di sentirsi a volte sola e incompresa. La conduttrice, parlando con Wilma Goich e Daniele Del Moro ha detto di non aver trovato molti punti di riferimento nella casa. Rimproverando la cantante che in mattinata, preoccupata dalla sua assenza, ha mandato da lei Charlie Gnocchi, le ha detto: "Se io mi preoccupo per te, sono io a venire da te", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity