Grande Fratello Vip 7. Edoardo Donnamaria è in ospedale "Ma sta bene"

Dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip 7, ora Edoardo Donnamaria si sta rimettendo in sesto in ospedale. La situazione, comunque, è completamente sotto controllo, come ha scritto il padre Vincenzo nel post pubblicato sui social. All'interno della casa, invece, Antonella Fiordelisi continua a sentire la mancanza del fidanzato.

Edoardo Donnamaria è uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip 7 nell'ultima diretta del programma, lo scorso 9 marzo. Il concorrente è stato squalificato perché "Edoardo ancora una volta nei confronti di Antonella hai alzato il tiro hai superato il limite che vi avevo imposto", ha detto Alfonso Signorini leggendo motivazioni.

Nelle ultime ore Edoardo Donnamaria è finito in ospedale. Il padre Vincenzo su Twitter ha pubblicato una foto con l'ex gieffino sul lettino di un nosocomio. "Avviso a tutte le fan - ha scritto il padre nella caption - La pubblicazione di questa foto è autorizzata dal Vostro Edo!! Ha dato tutto fino al 90*...ma sta bene !! Tranquille !!!".

Nella casa Antonella continua a sentire la mancanza di Edoardo, oggi, dopo aver visto una sua foto è scoppiata a piangere. "Non gli fa piacere vedere che, adesso, stai così", le ha detto Nikita riferendosi a Donnamaria. "Non dubitare del fatto che non ti stia pensando, che non ti ami. Lui ti pensa, ti ama", ha aggiunto la modella, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity