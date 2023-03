Grande Fratello Vip 7, Davide Donadei contro Edoardo Tavassi per il post di Chiara Rabbi

Scontro al Grande Fratello Vip 7 tra Edoardo Tavassi e Davide Donadei, tutto nasce da un post mostrato nella diretta di lunedì del programma. Chiara Rabbi ha fatto un allusione piuttosto precisa sulla chiusura del rapporto tra lei ed il vippone, quando Tavassi gli ha chiesto spiegazione Davide è esploso.

La presenza di Davide Donadei al Grande Fratello vip 7 fino ad oggi era stata quasi impalpabile. Lui, come altri concorrenti, si è limitato a fare la parte del consigliere, mentre gli altri vipponi creavano dinamiche e litigavano. Per segnalare la presenza dell'ex tronista nel programma è stato necessario un post della sua ex ed un'allusione, neanche tanto velata, ad un possibile tradimento.

La diretta di Lunedì del Grande Fratello Vip 7 si è incentrata sulla toccata di tetta di Edoardo Donnamaria a Nicole Murgia e la conseguente rottura tra lo speaker radiofonico e Antonella Fiordelisi. "Benvenuta nel club Anto, fatti consolare ora dai tuoi amici, che sanno sicuramente come affrontare l'argomento", ha scritto Chiara Rabbi. Edoardo Tavassi ha chiesto il motivo di quel post a Davide Donadei che ha deciso di _regalarsi una cli_p, forse la sua prima, per la prossima diretta.

"Staipisc.ando fuori dal vaso. Edoardo ora mi fai incazzare. Non sai un cazzo e stai parlando. Come cazzzo ti permetti. Ma se neanche sai, come cazzo ti permetti? Ma che cazzio fai, Edoardo? Non ho capito, Io non ne voglio parlare e ne parli tu? Ma come ti permetti, ma scusa, abbi rispetto. Neanche sai. Cosa cazzo sai. Non devi parlare", urla Davide, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity

"Fuori è un'altra roba, io giudico quello che vedo qua. Falla venire e poi ti spiego. Che cazzo dici. Non toccate cose mie. Vuoi parlare? Parla delle cose qua. Non sai un cazzo. Non parlate delle cose che succedono fuori. Stai ca.cndo fuori dal vaso. Non mi toccate le cose mie che faccio un casino", ha continuato Davide Donadei, che poi si è rifugiato sotto la coperta in piscina per piangere.