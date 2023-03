Grande Fratello Vip 7, Daniele Del Moro litiga con Gianmarco Onestini, fratello di Luca

Espulso dal Grande Fratello Vip 7, ora Daniele Del Moro è tornato sui social, l'ex tronista ha subito litigato con Gianmarco Onestini, fratello di Luca. Il dissing è nato da una considerazione, forse una battuta, fatta da Daniele. Ecco cosa è successo.

Daniele Del Moro non ha preso bene la sua eliminazione dal reality, di cui si parlerà nella puntata di stasera 20 marzo del Grande Fratello Vip 7. Uscito dalla casa, e ripreso in mano il suo cellulare, l'ex tronista è tornato sui social è ha fatto capire di non aver apprezzato il modo in cui è stato trattatp.

Tra i vari post che ha pubblicato, ce n'è uno che mostra gli occhiali da sole di Luca Onestini, un souvenir che Daniele ha portato via quando ha dovuto lasciare la casa del Grande Fratello. Nella caption ha scritto: "SPOILER: Onestini ora sta distante da bebè perché troppo impegnato a ritrovare i suoi occhiali". Bebè è il nomignolo dato ad Oriana Marzoli.

L'allusione che presuppone un allontanamento dall'ex Mister Italia e la modella venezuelana, molto amici in questi mesi di reality, non è piaciuta a Gianmarco Onestini. Il prossimo naufrago ha scritto un post al vetriolo contro Daniele. "Continua a comportarti così Daniele e sarai sempre l'ultima scelta ...per chiunque".

Isola dei famosi 2023: Alvin confermato come inviato di Ilary Blasi e i nomi del cast

Daniele Del Moro ha replicato a stretto giro al fratello del suo ex coinquilino: "Gianmarco era solo ironia.Gli occhiali di tuo fratello sono di plastica e valgono forse 10 euro..Se mandi iban faccio un bonifico.Un beso cariño", ha scritto.

Nel frattempo, nella casa Luca ed Oriana parlavano del rapporto tra Onestini e Nikita Pelizon. Dopo la festa di compleanno della modella triestina, la Marzoli ha notato un riavvicinamento tra i due. "Me la vivo in modo sereno, ma questo non vuol dire essermi dimenticato le cose successe" conclude la sua riflessione lasciando intendere di voler mettere un freno alle tensioni per concludere con serenità il suo percorso", ha chiarito Luca, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity