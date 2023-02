Grande Fratello Vip 7: Daniele del Moro a Oriana Marzoli su Martina: "Non è mai stata la mia fidanzata”

Il gioco degli ex fidanzati messi nella casa del Grande Fratello Vip 7 sta creando numerose tensioni. Anche il rapporto tra Daniele Del Moro e Martina Nasoni sembra essersi definitivamente incrinato durante questo periodo di convivenza forzata nella casa si Cinecittà.

Anche Martina Nasoni fa parte del gruppo degli ex fidanzati entrati nel reality per creare nuove dinamiche all'interno de gruppo e, magari, ricomporre qualche coppia per donare nuove emozioni agli ascoltatori del programma. Ma, per il momento, sia Luca Onestini con Ivana Mrazova che Daniele Del Moro e Martina Nasoni non sembrano andare in questa direzione.

Grande Fratello Vip 7: Luca Onestini contro Ivana Mrazova: "Hai rovinato tutto, sei una delusione"

Daniele e Martina, infatti, hanno avuto un duro scontro nelle ultime ore. L'ex fidanzata, visto l'interessamento di Oriana Marzoli per l'ex tronista, vorrebbe fare un passo indietro. Mentre i due sono nella sauna lei lo confessa al suo ex ": "Voglio prendere una debita distanza da te, a questo punto non mi sembra corretto nei confronti di Oriana". "Se pensi che questa cosa sia da parte mia usciamo da qua e non parliamo neanche, ti mando affanculo", le dice Daniele che teme che la sua ex creda che lui voglia strumentalizzare la situazione, magari dando vita ad un nuovo triangolo artistico.

"Tu pensi che io strumentalizzi questa cosa? Ma vai a cagare Martina. Visto che sei tu che hai scelto di entrare sapendo la situazione, per me sei tu quella che strumentalizza. Martina fai poco la furba"

Dopo questa lite, che ha assunto toni molto accesi, Daniele Dal Moro è andato nella sua stanza seguito da Oriana Marzoli. "Ti spiego a me non importa niente, non me ne frega nulla di cosa pensano gli altri, mi dà fastidio a me ok? Ma guarda mi viene un nervoso", ha detto l'ex tronista alla modella venezuelana. Poi Daniele Del Moro dice una cosa che sembra in contraddizione con quello rivelato nelle settimane passate: "Lei non è mai stata la mia fidanzata! Ci siamo visti, circa 15 volte. Non è che facessi qualcosa in particolare per farti innervosire, capisci cosa ti voglio dire? Non è che io tenevo dei comportamenti con lei per fare innervosire te", come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.